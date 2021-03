Coronavirus : nouvelle accélération de la circulation du virus en Ile-de-France

La tendance est à la hausse. Alors que le confinement doit débuter à minuit ce vendredi soir, en Ile-de-France, les derniers chiffres de la circulation du virus dans la région montrent une «nouvelle accélération» selon Santé Publique France.

«La progression de l'épidémie s'accélère nettement» et elle «s'apparente de plus en plus clairement à une troisième vague» de Covid-19 avec les variants, a ainsi fait savoir le Premier ministre Jean Castex.

La semaine dernière, plus de 50.000 personnes ont en effet été testées positives dans la région, contre environ 43.500 la semaine précédente et environ 41.000 à la fin du mois de février. Soit près de 870.000 cas positifs au SARS-CoV-2 depuis mai dernier.

«Déjà à un niveau intense, la circulation (du virus) continue de croître et accentue les tensions hospitalières qui sont critiques dans certaines régions», a d'ailleur prévenu l'agence sanitaire Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire ce vendredi 19 mars.

+ 21 % d'admissions en soins critiques

Selon les dernières données, 6.041 personnes – atteintes du Covid-19 – se trouvaient hospitalisées ce vendredi 19 mars, dont 1.201 admises en réanimation. Et ce, alors que le taux d'incidence – c'est-à-dire le nombre de cas avérés pour 100.000 habitants – a atteint 426, contre 334 à la fin du mois de février. Et ce, alors que l'incidence moyenne est de 266 en France.

Une tendance à la hausse qui se ressent au sein même des unités hospitalières, puisque Santé Publique France note une augmentation de 11 % des nouvelles hospitalisations et de 21 % de passages en soins critiques. Pire, l'occupation des lits en réanimation a atteint 105 %, c'est-à-dire que les patients Covid-19 occupent plus de lits qu'il n'y en avait avant l'épidémie.

Des chiffres globalement en hausse, qui reflètent – selon le point épidémio régional spécial Covid-19 diffusé le 18 mars par Santé Publique France – «une nouvelle accélération de la circulation du virus SARS-CoV-2 en Ile-de-France», à quelques heures de la mise en place d'un troisième confinement qui s'appliquera à la région, ainsi qu'à 8 autres départements.