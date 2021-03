Confinement : téléchargez ici les nouvelles attestations de déplacement simplifiée

Depuis ce samedi 20 mars, le confinement est en vigueur dans 16 départements et notamment en Ile-de-France. Après avoir présenté un premier dispositif d'attestations complexe, le gouvernement est revenu en arrière à la mi-journée. Une nouvelle attestation a été mise en ligne et est donc à remplir pour les sorties au delà du rayon de 10 km.

Le document est à télécharger ICI ou en cliquant sur le document ci-dessous. Il conviendra donc de télécharger et d'imprimer le document ou de le recopier à la main (en n'écrivant dans ce cas que les termes de la case que vous aurez choisie).

Pour plus de commodités, la version numérique est disponible ICI. Il est à noter que pour les utilisateurs de l'application Tous AntiCovid, il est possible d'y accéder directement dans la rubrique Attestation -qui a été mise à jour à cet effet-.

Parmi les nouveautés, on notera la possibilité d'effectuer des déplacements dans un périmètre de 10 km autour de son domicile, pour une durée de temps indéterminée, sans son attestation. Il faudra en revanche se munir d'un justificatif de domicile.

Enfin, il serait nécessaire de fournir une attestation pour les déplacements effectués sur les horaires du couvre-feu, soit avant 6h du matin ou après 19h en soirée. Le document est à télécharger ICI.

UNE AMENDE DE 135 EUROS

En cas de non-respect de ces règles et d’absence de justificatif de sortie, les contrevenants s’exposent une amende de 135 euros. En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention). Après trois infractions dans les 30 jours, elle pourra monter à 3.750 euros et six mois d’emprisonnement.