Recel et blanchiment en bande organisée : des malfaiteurs de haut vol arrêtés

Huit suspects ont été présentés à un magistrat hier dans la cadre d'une vaste enquête sur un réseau spécialisé suspecté d'avoir blanchi un million d'euros en quelques mois.

Les enquêteurs de la Section de recherche de Paris ont commencé par travailler sur un casse. Un vol par effraction de plus de 14 000 parfums «Creed» dans la nuit du 17 ou 18 janvier dernier dans un entrepôt d'Ury en Seine-et-Marne. Le tout pour un préjudice de 4,7 millions d'euros.

Les investigations ont permis d'identifier un premier receleur avant de dévoiler une véritable structure criminelle spécialisée dans le recel et le blanchiment. Une affaire de famille, puisque c'est une fratrie qui était à la tête des affaires, établie en Île-de-France et dans le Centre-Val-de-Loire. «Ce sont des receleurs très aboutis, très professionnels, ils vivaient de ça, et ils en vivaient très bien», explique à Cnews une source proche du dossier.

En perquisition, les enquêteurs ont retrouvé les parfums Creed volés en janvier, mais aussi du matériel utilisé pour les vols, notamment des armes de poing et des brassards «police».

La tête de réseau a été arrêtée le 14 mars dernier alors qu'il s'apprêtait à partir à l'étranger à l'aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle. Le lendemain, 10 autres individus ont été interpellées au cours d'une large opération qui a nécessité la mobilisation de 160 gendarmes de la SR de Paris et des groupements de gendarmerie de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et de l'Essonne, et de la gendarmerie des transports aériens notamment.

Plusieurs milliers d'euros de bénéfice chaque jour

Huit des individus ont été mis en examen hier notamment pour recel de vol en bande organisée et blanchiment en bande organisée. Les enquêteurs les suspectent d'avoir également réussi à blanchir plus d'un million d'euros en quelques mois via diverses sociétés écrans, réalisant plusieurs milliers d'euros de bénéfice chaque jour.

Dans le cadre des investigations, les gendarmes ont saisi la maison du chef de réseau, sept véhicule dont trois hauts de gamme, mais aussi 2 millions d'euros sur des comptes bancaires et 470 000 euros en espèces.