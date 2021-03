Confinement : qu'en est-il des auto-écoles ?

Malgré la mise en place d'un nouveau confinement , notamment en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, à compter de ce vendredi 19 mars à minuit, les auto-écoles pourront continuer à assurer leurs cours de conduite, ont confirmé le ministère de l'Economie et le cabinet du Premier ministre à La Voix du Nord.

Lors de son discours, Jean Castex a annoncé que les commerces non essentiels devraient à nouveau fermer leurs portes, pour au moins quatre semaines. «Comme en mars et novembre, seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir», a-t-il indiqué.

Pas un mot cependant pour les auto-écoles, alors que le gouvernement étudiait au cas par cas les différentes activités économiques.

De quoi soulever de nombreuses questions des élèves inscrits. Si les cours de conduite et les examens peuvent continuer sous réserve de respecter les précautions sanitaires, la préparation à l'examen du Code de la route devra quant à elle se faire à distance.

Parmi les commerçants autorisés à ouvrir dans les 16 départements reconfinés, les fleuristes, les jardineries, les magasins de bricolage et les cordonneries. Même chose pour les disquaires, les libraires ou encore les cabinets d'avocats et de notaires. Invité sur RTL, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé que les coiffeurs pourront également rester ouverts.