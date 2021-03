Un hôtelier niçois estime que le confinement menace la saison touristique sur la Côte d’Azur

Michel Tschann, le patron du Splendid et du Gounod, deux établissements hôteliers de la capitale azuréenne, pense que les restrictions imposées depuis ce samedi dans les Alpes-Maritimes pour enrayer l’épidémie de Covid-19 sont un mauvais signal envoyé à l’heure où les futurs touristes organisent leurs vacances d’été.

À Nice, l’ancien président azuréen de l’UMIH (union des métiers et des industries hôtelières) Michel Tschann déplore la décision prise jeudi dernier par le Gouvernement d’imposer un confinement total aux Alpes-Maritimes. Un département qui vit en grande partie grâce au tourisme.

«Le message envoyé est terrible, estime ce gérant d’hôtels. Nous sommes en train de dire au monde entier que la Côte d’Azur est un lieu de perdition. Et pendant ce temps, les Grecs et les Turcs font de la publicité pour promouvoir leurs destinations. Particulièrement en Russie (qui représente une partie importante de la clientèle historique de la Riviera, Ndlr). Contrairement à ces pays, la France n’a pas fixé de date à laquelle elle pourra à nouveau accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions sanitaires. La seule chose que nous faisons, c’est de dire aux étrangers ‘nous ne voulons pas de vous’. Nous allons le payer cet été. C’est d’autant plus déplorable que le confinement partiel (auquel 63 communes des Alpes-Maritimes ont été soumises lors des trois weekends précédents, Ndlr) commençait à porter ses fruits ».

Une réouverture le 17 avril ?

Comme la quasi-totalité des hôtels niçois, les deux établissements de Michel Tschann sont totalement fermés. Depuis quelques jours, il préparait une réouverture de ses spas. Mais l’instauration du confinement est venue couper court à cette initiative.

Pour autant, le Niçois garde l’espoir. Il espère pouvoir rouvrir le 17 avril. Il a d’ailleurs commencé à prendre des réservations mais se tient prêt à les annuler en catastrophe, si la situation l’exigeait. « Nous sommes dans l’incertitude totale, regrette-t-il. Cela n’est pas facile à vivre pour nos collaborateurs. Heureusement, ils sont compréhensifs. Tout le monde espère que la hausse des températures ralentira l’épidémie, comme l’été dernier. La vaccination, même si elle est très lente, est également une source d’espoir ».