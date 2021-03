Anne Hidalgo demande à ouvrir la vaccination à tout le monde

Ce serait un changement de cap total. Selon Anne Hidalgo, la maire PS de Paris, il faudrait «ouvrir à tous» ceux qui le souhaitent la vaccination, pour mieux lutter contre l'épidémie de coronavirus, lors de l'émission le Grand Rendez-vous sur CNEWS.

«Pour rendre la vaccination plus efficace, je propose qu'on débride la vaccination. Que toutes celles et ceux qui veulent puissent le faire», a proposé la socialiste. Tout en tenant compte «des antécédents médicaux» et en conservant la priorité «pour les plus de 75 ans», d'après elle.

Mais il faudrait en effet élargir l'accès aux vaccins à «ceux qui travaillent en lien avec les enfants», selon Anne Hidalgo. Et même, «en Seine-Saint-Denis et dans les quartiers populaires à Paris», où le virus circule le plus, «aux travailleurs en premières lignes, ceux qui travaillent dans les supermarchés, dans nos services publics, nos agents qui font le nettoyage des rues, les policiers».

Pour augmenter la cadence des injections, la maire de Paris a appelé à «organiser dès maintenant des centres de vaccination qui puissent accueillir très massivement tous les Français», se disant «prête à organiser» ce processus. Un vaccinodrome doit notamment ouvrir le mois prochain au Stade de France, à Saint-Denis (93)

«On nous dit que les doses sont là. Je n'ai pas de raison de mettre en doute cette parole officielle», a argumenté celle qui réfléchit à se présenter à la présidentielle de 2022.