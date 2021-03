«Dedans avec les miens, dehors en citoyen» : le nouveau slogan du gouvernement pour expliquer le confinement

Après la confusion du week-end dans les 16 départements placés en confinement, le gouvernement lance une nouvelle campagne de communication, avec le slogan «Dedans avec les miens, dehors en citoyen».

Le Premier ministre Jean Castex a présenté ce lundi soir à ses ministres cette nouvelle campagne et l'a dévoilée sur les réseaux sociaux. Celle-ci vise à expliquer plus clairement aux Français les règles à respecter dans les 16 départements sous restrictions, à travers des «commandements».

Dedans avec les miens, dehors en citoyen. pic.twitter.com/uEQkgoUE7f — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 22, 2021

«Je ne reçois pas chez moi», «Je ne me rends pas chez les autres», «Je télétravaille sauf impossibilités», «J’aère régulièrement mon logement», «Je ne sors plus après 19h, sauf pour mon travail ou une urgence, avec une attestation», peut-on ainsi lire pour la partie «Dedans avec les miens».

La partie «Dehors en citoyen» compte elle les commandements : «Je porte le masque et je respecte les distances», «J’évite de manger ou de boire si je ne suis pas seul ou avec les personnes de mon foyer », «Je ne quitte pas ma région ou mon département sauf motif impérieux ou professionnel, justifié par une attestation », «je peux sortir jusqu’à 19h pour des motifs autorisés», «Au-delà de 10 km, je dois avoir une attestation justifiant le motif de mon déplacement», et enfin «je peux retrouver des amis dehors mais à 6 maximum et en respectant les gestes barrières».

Annoncées jeudi et mises en place samedi, les mesures de restriction ont donné lieu à un cafouillage gouvernemental ce samedi, en raison notamment d’un dispositif d’attestations particulièrement complexe. Dans l’urgence, samedi, le gouvernement avait procédé à la simplification de ces attestations.