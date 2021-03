Julien Bayou : Tout savoir sur le candidat Europe Ecologie Les Verts aux régionales en Ile-de-France

Secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts depuis 2019, Julien Bayou a été investi par son parti comme tête de liste pour les élections régionales en Ile-de-France, qui doivent se tenir en juin prochain.

Julien Bayou naît, grandit et étudie à Paris. Il passe son baccalauréat au lycée Turgot (3e), avant de poursuivre des études d'économie et d'intégrer Sciences Po Strasbourg puis Science Po Paris. Il baigne assez tôt dans l'univers politique de gauche, auprès de ses parents mais surtout auprès de ses grands-parents paternels – installés dans l'Hérault – qui ont respectivement exercé le poste de maire et de député-maire pendant de nombreuses années.

Ses débuts militants

Après ses études, il travaille pour une ONG en tant que chargé de mission pour l’Afrique puis intègre Avaaz, une organisation internationale qui se mobilise notamment contre le réchauffement climatique. En parallèle, il commence à s'engager en tant que militant contre le mal-logement et la précarité étudiante. Dans ce cadre, il est à l'initiative de plusieurs collectifs dont Jeudi Noir, qui dénoncent par des opérations spectaculaires la flambée des prix des loyers, ou encore Génération précaire qui alerte sur les conditions de vie des stagiaires.

A cette occasion, il rencontre Karima Delli – membre du collectif Jeudi Noir et du parti Les Verts – qu'il soutient lors des élections européennes de 2009. Elue à cette occasion, elle siège depuis en tant que députée au parlement européen. Une première expérience politique réussie auprès des Verts qui pousse Julien Bayou à s'engager à leurs côtés.

Sa carrière politique

L'année suivante, il se présente en 4e position sur la liste de de Safia Lebdi et devient conseiller régional d'Ile-de-France, dans le Val d'Oise (95), élu sur la liste de fusion PS-Europe Écologie-Front de gauche. En 2011, il soutient Eva Joly aux élections européennes. Un engagement fidèle aux Verts, qui le propulse naturellement – à 33 ans – porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts, au côté de Sandrine Rousseau.

Et la machine politique est lancée. En 2015, alors tout juste âgé de 35 ans, il se présente à nouveau aux élections régionales, sur une liste parisienne, et est ainsi réélu conseiller régional. Au même moment, il co-fonde Notre Affaire à Tous, qui cherche à faire reconnaître – sur le plan pénal international – les atteintes portées à l'environnement. Un collectif qu'il présente comme l'«une des associations à l’origine de l’Affaire du siècle, la pétition de plus de 2 millions de signataires pour demander à l’Etat d’agir enfin pour le climat».

En 2018, il fait connaître ses ambitions de se présenter aux élections municipales à Paris, mais est finalement évincé – lors d'une pirmaire organisée au sein du parti – au profit de David Belliard, qui était alors le chef du groupe des Ecologistes au Conseil de Paris. Ce dernier est devenu depuis adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l’espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie.

En 2019, Julien Bayou prend encore du galon au sein d'Europe Ecologie Les Verts, en devenant le secrétaire national du parti.

Ses ambitions régionales

Durant l'été 2020, il est le premier à se déclarer candidat pour les élections régionales de 2021 en Ile-de-France. A la rentrée, Julien Bayou soumet sa candidature au vote des militants, qui valident ce choix. Autour de lui, il fédère 6 autres partis écologistes, désormais «unis» – sous le nom d'Ecologie Evidemment – «pour faire face et porter ensemble un projet engagé pour l’écologie».

Et ce projet est ambitieux : «transformer notre région et tirer les leçons de la crise». «Les cinq dernières années ont asséché les associations, réduit les financements en faveur du logement social et ont été perdues pour la lutte contre le réchauffement climatique. Le temps est venu de l’alternative écologiste pour réparer l’Ile-de-France et redonner une nouvelle chance à notre région», peut-on lire sur son site de campagne.

« Je suis fier et heureux de présenter un rassemblement de 6 partis pour l'#Iledefrance. C'est l'union de 4 générations d'écologistes : les précurseurs, les relais, les courageux et la génération #Climat. » @julienbayou – Meeting virtuel #IdfEcologie pic.twitter.com/jp82udqYA3 — L'écologie évidemment (@idf_ecologie) March 16, 2021

Mi-mars, il est allé encore plus loin, en proposant une alliance des gauches, dès le premier tour du scrutin. «Pourquoi ne pas explorer les conditions d'un rassemblement dès le premier tour ? Je suis prêt à discuter», a-t-il affirmé, soulignant qu'il partage des intérêts communs avec la candidate LFI Clémentine Autain et la candidate socialiste Audrey Pulvar.