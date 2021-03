La région PACA débloque 2 millions d’euros pour la jeunesse

Ce lundi, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a annoncé le lancement de trois nouveaux outils visant à encourager les entreprises à faire appel aux jeunes, en tant que salariés ou stagiaires.

Le premier dispositif qui s’élève à un million d’euros permettra à 500 chefs d’entreprises qui emploient un jeune de moins de 26 ans (en CDI ou en CDD de plus de 6 mois et à temps plein, à compter du 1er avril, et sorti du système scolaire ou d’une formation professionnelle en 2020 ou 2021) de bénéficier d’une aide forfaitaire de 2.000 euros.

Le second qui représente un coût de 500 000 euros vise à soutenir 500 étudiants à la recherche d’un stage pour valider leur année. Les entreprises et associations qui les prendraient en stage de 2 à 6 mois (rémunéré) à compter du 1er avril pourront percevoir une aide de 200 euros par mois.

Un appel aux entreprises

Le troisième dispositif d'un montant de 500 000 euros consiste en une aide de 600 à 1.300 euros à l’entreprise ou l’association qui emploie un étudiant boursier à compter du 1er avril pour un contrat de travail d’une durée minimum de 10h par mois. Là encore, 500 jeunes devraient pouvoir bénéficier de ce coup de pouce à l’embauche.

Pour entrer officiellement en vigueur, ces trois dispositifs devront être votés lors de la prochaine Assemblée plénière du Conseil Régional, le 23 avril. «Nous ne voulons pas de génération sacrifiée en Provence-Alpes-Côte d’Azur, insiste le président de la Région, Renaud Muselier. Il est de notre responsabilité d’apporter à nos jeunes des perspectives d’avenir. J’appelle donc toutes les entreprises et les acteurs économiques à s’engager à nos côtés pour l’emploi des jeunes».