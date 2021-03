«L'ange noir de Saint-Germain-des-Prés» : un tweet de Juan Branco fait beaucoup rire les internautes

Juan Branco refait parler de lui. A l'occasion de la sortie prochaine de son nouveau livre, le jeune avocat anti-système a publié sur Twitter un petit texte issu de l'ouvrage, dont la vanité démesurée a beaucoup fait rire et réagir les internautes.

«Enfant chéri de la République passé par l'ENS Ulm, Yale, le Quai d'Orsay, fréquentant oligarques et dirigeants, Juan Branco décide à 26 ans de tourner le dos aux lieux de pouvoir qui l'avaient accueilli pour s'allier aux plus importants dissidents de notre temps», peut-on y lire. «Défendant Julian Assange, engagé dès le 17 novembre 2018 auprès des gilets jaunes, il devient l'une des principales figures de l'opposition à Emmanuel Macron avec "Crépuscule", un ouvrage qui le fait connaître dans tout le pays», poursuit le texte biographique.

Une phrase, extraite d'un article de Paris Match, décrivant Branco comme «l'ange noir de Saint-Germain-des-Prés», a également été beaucoup remarquée. Visiblement pas peu fier de son nouveau livre, baptisé «Abattre l'ennemi», à paraître le 25 mars, le militant de 31 ans, qui s'est également fait connaître en défendant Piotr Pavlenski lors de l'affaire Griveaux, a accompagné son tweet d'un «Good luck, Emmanuel Macron».

Face à une telle prétention, les twittos s'en sont donnés à coeur joie, se moquant avec ironie et humour de l'arrogance de Juan Branco.

"Après avoir traduit la bible en ourdou à l'âge de 17 ans et terminé le marathon de Boston en 76 mn, Juan Branco, tout juste âgé de 22 ans, décide de tourner le dos à son passé et se retire dans une copie en bois du Mont Saint-Michel qu'il a lui même bâtie à l'échelle 1/7ème" https://t.co/atlWWFKEdV

Des fois j'ai des accès aigus de syndrôme de l'imposteur. Puis je pense que Juan Branco existe. Et ca me passe.

Pendant le repas, Juan Branco prit du pain et, après avoir remercié Juan Branco, il le rompit et le donna à ses disciples ; il leur dit: «Prenez et mangez ceci, c'est mon corps, malgré les mensonges putrides de l'oligarchie macronienne"

— Thib (@Thibdudu) March 22, 2021