Les 5 bienfaits de la lecture sur votre santé

La lecture est une activité qui présente de multiples bienfaits sur la santé, dont certains insoupçonnés. Que ce soit un roman d’aventures, policier, de la poésie, une biographie, ou une bande-dessinée, voici 5 raisons de se plonger plus souvent dans un bon bouquin.

Lutte contre le stress

C’est tout d’abord un bon moyen de lutter contre le stress et d’oublier les petits tracas du quotidien. Et pour ce faire, nul besoin de lire très longtemps. Des chercheurs de l’université britannique de Sussex ont prouvé que six minutes de lecture suffisent pour se détendre et soulager la tension musculaire. Après quelques pages, les scientifiques ont constaté que le rythme cardiaque diminue, mettant ainsi le lecteur dans un état de calme et d'apaisement. Plus précisément, cette activité réduirait le niveau de stress de 68%. Elle serait ainsi bien plus efficace que d'autres méthodes de relaxation comme par exemple aller se promener, écouter de la musique, ou encore consommer une boisson chaude.

Stimule le cerveau

Rien de tel que de lire régulièrement pour stimuler ses fonctions cognitives. La lecture permet de découvrir de nouveaux mots, améliore la concentration, le niveau de l’écriture, développe l’imagination, et entretient la mémoire. Et pour cause, le cerveau doit retenir plusieurs informations, telles que l’intrigue, le contexte, ou encore les personnages, leur passé, leurs liens, leurs intentions. Cela favorise ainsi la création de nouvelles synapses (liens entre les neurones), et donc les capacités de rétention d’information. Plusieurs études ont démontré que la lecture aide à prévenir l’apparition de certaines maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer.

Prolonge la vie

Des chercheurs de l’université de Yale, aux Etats-Unis, ont également montré que la lecture prolonge la vie. En effet, d’après leur étude, publiée par la revue Social Science & Medicine, les personnes qui lisent 30 minutes par jour ont 17% de risque en moins de mourir dans les 12 années à venir. Ce chiffre monte à 23% pour les personnes qui lisent plus de 3h30 par semaine. En moyenne, les adeptes de la lecture gagneraient deux années de plus que les personnes qui ne lisent pas. Toutefois, ce bénéfice est valable à condition de ne pas lire uniquement les actualités. «La lecture de romans, précisent les auteurs, fourni un plus grand bénéfice que la lecture de journaux ou de magazines».

Favorise l'endormissement

Autre bienfait : elle prépare le corps au sommeil et facilite l’endormissement. En prenant l’habitude de lire quelques pages tous les soirs avant de se coucher, on envoie ainsi un signal à notre corps, lui indiquant qu’il est temps de tomber dans les bras de Morphée. Sans compter que la pratique de la lecture, comme expliqué plus haut, apaise les angoisses. A noter que l’on parle ici de livres papier, et non pas numériques, sur tablette ou smartphone, des appareils électroniques qui émettent de la lumière bleue. Or celle-ci excite la rétine, ralentit la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et fait croire à l’organisme qu’il fait jour. Ce phénomène dérègle donc l’horloge biologique et retarde la phase d’endormissement.

Développe l’empathie

Enfin, même si cette activité se pratique en solitaire, elle permet de développer son côté altruiste. Quand on lit un livre, et plus particulièrement un récit fictionnel, on s’identifie aux personnages. Et c’est justement cette identification qui contribuerait à améliorer nos aptitudes sociales, dont l’empathie. Cela nous aide à nous mettre plus facilement à la place des autres, et donc à mieux les comprendre. Selon deux chercheurs américains, David Comer Kidd et Emanuele Castano, psychologues sociaux à la New School for Social Research, à New York, la lecture de fiction place le lecteur «dans des contextes sociaux complexes, voire inconnus, qui les installent dans des nouvelles réalités de l'existence».