A Limoges, le port du masque n'est toujours pas obligatoire partout

Si le port du masque n'est pas obligatoire partout en France, rares sont les grandes villes françaises à ne pas l'avoir imposé. Parmi elles, Limoges (Haute-Vienne) et ses quelque 132.000 habitants, qui compte sur le civisme de sa population.

La mairie a fait le choix de rendre le masque obligatoire seulement aux abords des écoles et sur les marchés de plein air. Le préfet de la Haute-Vienne l'impose par ailleurs sur les parkings des commerces et autour des établissements culturels, artistiques et sportifs, ainsi que des crèches et des universités, dans tout le département.

Ainsi, à Limoges, il est toujours possible d’arpenter les rues du centre-ville le visage découvert. «Nous avons des zones à faible densité de population, où l’on ne croise personne. On n’est pas à Pékin, Wuhan ou Paris où le touche-touche rend le risque de contagion maximum», justifie le maire LR de la ville, Emile Roger Lombertie, à l'AFP.

Confiance donnée à la population

La municipalité a décidé de «faire confiance à la population», selon les mots de l'édile, ancien médecin. Il appartient donc aux habitants, en fonction des situations, de le porter. Ou pas. «Globalement, en centre-ville, les gens jouent le jeu, font preuve de bon sens. Quand il y a du monde, ils le mettent automatiquement», assure Emile Roger Lombertie.

L’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine dit n’avoir mené aucune étude sur l’impact sanitaire de cette décision. «Même si nous sommes en zone d’alerte élevée, les chiffres n’ont pas montré une tendance à la hausse plus élevée qu’ailleurs», reconnaît le médecin conseil à l’ARS, Emmanuel Bahans. Mais «si le niveau de contagion monte, évidemment que je rendrai le masque obligatoire», assure le maire de Limoges.