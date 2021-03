Une institution de la gastronomie niçoise en appelle aux dons pour survivre

Après une année calamiteuse en raison de la crise sanitaire, Anthony Bastiand et Christophe Platzgummer, les deux patrons du restaurant l’Escalinada, dans le Vieux Nice, ont lancé une cagnotte en ligne pour tenter de sauver leur affaire.

Ils ont repris l’établissement en mai 2019, soit six mois avant le début de la pandémie de coronavirus. Aujourd’hui, les deux restaurateurs risquent de tout perdre.

La période de gérance, au-delà de laquelle ils sont censés racheter le fonds de commerce de l’Escalinada touche à sa fin. Or, privés de recettes depuis environ un an, les deux Niçois de 43 et 45 ans n’ont pas les fonds nécessaires pour poursuivre leur activité.

Sur un site de cagnottes en ligne*, ils en appellent à la générosité des amateurs de spécialités niçoises : friture d’encornets, de beignets de fleurs de courgettes, de rougets à la tapenade, de seiches en persillade, de stockfish et de daube. Autant de recettes niçoises que l’Escalinada s'éfforce de perpétuer depuis maintenant 70 ans.

« Renoncer ne fait pas partie de notre vocabulaire »

«Aujourd’hui, notre situation financière est catastrophique c’est indéniable, expliquent Anthony Bastiand et Christophe Platzgummer. Nous pourrions baisser les bras et déposer le bilan. D’ailleurs, certains nous l’ont conseillé. Ce serait même la solution de facilité. Mais nous sommes tenaces. Nous ne renonçons pas. Nous sommes convaincus du bien-fondé de notre travail et de notre passion. C’est notre mission et le renoncement ne fait pas partie de notre vocabulaire».

Ce que les deux gérants -qui ont reçu le soutien de l’OGC Nice - demandent aux internautes, ce n’est pas un don mais plutôt une avance. En effet, les contributeurs se verront offrir un menu lorsque le restaurant sera sauvé. Près de 33 000 euros ont déjà été récoltés. Les deux restaurateurs espèrent atteindre 50 000 euros.

*www.kisskissbankbank.com