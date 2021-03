Il fait un an de prison pour rien après qu'une policière a falsifié son procès-verbal

Une policière du commissariat de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a été condamnée, ce lundi par le tribunal correctionnel de Nantes, à deux ans de prison avec sursis. Elle a falsifié des éléments d’enquête dans deux affaires distinctes. Dans l’une d’elles, un homme a fait un an de prison pour viol.

Les faits se sont déroulés en janvier et mars 2018, a rapporté Le Parisien. Dans la première affaire, la fonctionnaire de 50 ans avait glissé dans une retranscription d’audition que le suspect reconnaissait un viol, alors qu’il s’en défendait.

Heureusement pour celui qui était déjà connu de la justice pour un «vol», l’entretien était également filmé et la vidéo abondait dans son sens. L’accusé risquait quinze ans de prison devant la cour d’assises et avait été maintenu en détention provisoire. Il avait finalement été relaxé au bout d'un an et remis en liberté par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire.

Il a été indemnisé de 30.000 euros par l’Etat et pourrait en recevoir 10.000 de plus de la policière pour «préjudice moral». Une audience sur intérêts civils aura lieu le 5 novembre prochain, a précisé le média francilien.

Des agents de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) ont été chargés de mener l'enquête. La policière leur a d’abord affirmé qu’il s’agissait d’une «mauvaise interprétation» qui a résulté d'une «maladresse». Selon l’IGPN, la brigadier-chef n’avait aucun lien avec le prévenu ni «animosité» à son égard.

«J’ai surtout été la seule à vouloir prendre ce dossier»

La présidente du tribunal correctionnel de Nantes a expliqué que la fonctionnaire était surtout «persuadée de la culpabilité» du suspect depuis le début. «J’ai surtout été la seule à vouloir prendre ce dossier : la victime était particulière, physiquement parlant, et ça faisait rire tout le monde», a précisé la policière.

Celle qui était à la tête de cinq hommes au service «Atteinte à la personne» du commissariat de Saint-Nazaire a affirmé qu’elle vivait à l'époque une période où elle allait «très mal» : «j'ai eu une histoire avec mon chef de service, et les collègues ont été odieux avec moi».

En parlant d'elle, ses collègues ont évoqué une «grosse bosseuse» avec «un caractère un peu compliqué». L'accusée a aussi affirmé qu’elle était marquée par le décès de son père et elle a mis en lumière sa carrière presque exemplaire. «J'ai toujours eu une super-probité, je ne comprends pas : cela ne m'était jamais arrivé, jamais», s’est-elle défendue.

Dans la deuxième affaire la concernant, la policière a antidaté un procès-verbal d’audition de témoin. Réalisé en 2015, il n’avait été transmis à la justice que trois ans plus tard. Elle a expliqué lundi qu’elle avait voulu «se dédouaner» devant le parquet, son autorité de tutelle.

«Si on commence à douter, c’est tout notre système qui s’effondre»

Celle qui travaille désormais auprès du service communication de l’état-major s’est fait retirer son habilitation judiciaire le 26 février dernier. Elle a décidé de ne pas faire appel de la décision.

Pour Loïc Cabioch, l’avocat de l’homme inculpé à tort, l’affaire aurait pu être plus dommageable pour son client : «imaginez qu’on n’ait pas les enregistrements vidéo de l’audition de mon client… Qui l’aurait cru devant les assises ?»

Le procureur de la République a de son côté évoqué une «balle dans le dos» et affirmé qu’il en voulait à la fonctionnaire de ce «coup de couteau». «Dans ma carrière j’ai des dizaines de milliers d’heures de contacts avec des services de police et de gendarmerie, ils sont nos yeux sur le terrain. Or, si mes yeux me trompent, je me trompe… Si on commence à douter de cela, c’est tout notre système qui s’effondre», a-t-il martelé.

De son côté, l’avocat de la policière, Olivier Rolland, a mis en avant ses «26 années d’états de service irréprochables» pour «six mois de dérapage». «L'IGPN a fouillé tous ses autres dossiers, il n'y en a que deux comme cela», a-t-il souligné.

En plus de sa peine de deux ans avec sursis, la quinquagénaire a été interdite d’exercer une activité de police judiciaire au sein de la fonction publique. Sa peine ne sera toutefois pas inscrite sur la partie visible par les employeurs de son casier judiciaire. Elle pourra ainsi rester fonctionnaire.