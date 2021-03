Ile-de-France : rivière oubliée, la Bièvre s'apprête à être redécouverte

Méconnue du grand public, oubliée des autorités publiques et quasiment entièrement recouverte par la terre ou le bitume, la Bièvre bénéficie d'un regain d'intérêt depuis quelques temps. A tel point que la réouverture de cette rivière – là où cela est possible – a débuté, a annoncé la métropole du Grand Paris ce mardi 23 mars.

Cet affluent de la Seine – qui prend source à Guyancourt, dans les Yvelines (78) – est une rivière de quelque 35 km de long, qui traverse différents départements au sud de Paris, avant de se jeter dans les égouts de la capitale.

Trouvaille - Les bords de la Bièvre - Ruelle des Gobelins - XIIIe pic.twitter.com/txcAfims4y — Carole Aurouet (@CaroleAurouet) March 19, 2021

Déjà recouverte à Paris, dans les 13e et 5e arrondissements, depuis 1912, elle a ensuite été recouverte à Gentilly, dans les Hauts-de-Seine (92), au milieu des années 1950. Aujourd'hui, elle est quasiment entièrement recouverte, coulant parfois sous un trottoir, sans que personne ne le sache.

Cachée depuis plus d'un siècle dans la capitale, la Bièvre a suscité un regain d'intérêt dernièrement, alors que le candidat écologiste aux municipales à Paris, David Belliard, a inscrit la réapparition de la rivière dans son programme de campagne.

Lors de son ralliement à Anne Hidalgo, le sujet avait même été posé sur la table comme condition de cette alliance. En octobre, le lancement de l'étude de faisabilité avait donc naturellement été adopté par les élus du Conseil de Paris. «Réhabiliter la Bièvre, enfouie depuis plus d’un siècle, constitue une opportunité unique d’apporter de la fraicheur en ville et de créer un véritable corridor écologique», avait alors avancé l'élue écologiste Alice Timsit.

la rivière enfin à l'air libre

Et c'est justement dans cette dynamique que la métropole du Grand Paris a décidé de «financer des travaux de renaturation de la Bièvre» dans le secteur du Val-de-Marne (94). Au total, 600 mètres de cours d’eau sont déjà en cours de réaménagement, et seront définitivement découverts «dans quelques mois».

Depuis 2018, la métropole a investi jusqu'à 2,5 millions d'euros dans l'objectif que la Bièvre réapparaisse à Arcueil et à Gentilly. Par ailleurs, deux nouvelles études ont été lancées pour rouvrir la rivière dans 5 autres communes : à Antony et Cachan, dans les Hauts-de-Seine (92), à l’Haÿ les Roses et Gentilly, dans le Val-de-Marne (94) ainsi qu'à Paris (75).

Et le projet est ambitieux, puisque la métropole envisage même de rouvrir autant de nouveaux tronçons que possible et de rétablir la confluence avec la Seine. Des «actions structurantes» selon la métropole du Grand Paris, censées «contribuer à renforcer la biodiversité» en Ile-de-France.