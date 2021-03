La Bourse de Commerce pourrait devenir le «vaccinodrome» de Paris

Anne Hidalgo a proposé ce mardi 23 mars de transformer en «vaccinodrome» l'ancienne Bourse du commerce, située en plein centre de la capitale dans le quartier des Halles, et qui doit à terme accueillir les collections d'art contemporain du milliardaire François Pinault.

«Une des propositions que j’'ai faites hier à l'Agence régionale de santé et au préfet de police de Paris est d'ouvrir la Bourse de commerce, qui va accueillir une grande fondation contemporaine, la fondation Pinault, que ce lieu puisse être ouvert et transformé en centre de vaccination», a fait savoir la maire de Paris, en marge d'une réunion du bureau de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) à Bordeaux.

Pas encore d'accord sur ce vaccinodrome

«Nous sommes en train d'y travailler», a précisé Anne Hidalgo en conférence de presse. «J’espère qu'il y aura un accord des autorités de santé, mais je crois en l'ouverture de grands centres de vaccination, pour que l'on puisse vraiment massivement vacciner la population» a-t-elle ajouté, rappelant qu'à Paris «nous avons ouvert 24 centres de vaccination».

Rien ne dit toutefois que les autorités sanitaires et le gouvernement retiennent cette proposition de la socialiste, qui plaide pour un élargissement de la vaccination. En décembre, la capitale avait proposé de mettre à disposition cinq lieux (gymnases, salles de spectacles...) en prévision d'une campagne à grande échelle, mais n'avait pas reçu de validation.

L'ancienne Bourse du Commerce, qui se trouve entre le Louvre et le Marais, a été rénovée et transformée en centre d'art contemporain. Elle devait commencer à accueillir du public d'abord en juin 2020, puis fin janvier 2021. Mais son ouverture a été repoussée à une date indéterminée, à cause de la pandémie.

Le bâtiment s'étend sur une surface de 10.000 m2 au total, dont 6.800 destinés aux espaces d'exposition de la vaste collection Pinault. De quoi imaginer un nouveau centre de vaccination XXL, après le Stade de France à Saint-Denis ou encore le Vélodrome à Marseille.