Régionales 2021 : qui sont les candidats déclarés ou pressentis en Nouvelle-Aquitaine ?

A quelques mois des élections régionales, la liste des prétendants pour la succession du président de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset est quasiment arrêtée. Une bataille acharnée se dessine pour ce scrutin censé se tenir les dimanches 13 et 20 juin 2021.

Parti socialiste : Alain Rousset

Même si rien n’est encore acté, l’actuel président de la région devrait être candidat pour obtenir un cinquième mandat, à 70 ans. A un journaliste espagnol qui lui posait la question en 2019, il avait d’ailleurs répondu «j’y suis obligé, pour finir le travail».

Le socialiste est en discussions avec le Parti communiste et les radicaux de gauche. Elles «avancent bien», selon son équipe. Une entente pourrait donc être actée.

En 2015, Alain Rousset s’était imposé au second tour avec 44,2% des voix, face à Virginie Calmels, des Républicains (34,1%) et Jacques Colombier, du Rassemblement national (21,7%).

Les Républicains : Nicolas Florian

Battu l’année dernière pour la mairie de Bordeaux, alors qu’il avait pris la succession d’Alain Juppé lors de sa démission, Nicolas Florian a été investi tête de liste par Les Républicains. Il affirme que cette candidature n’est pas une «thérapie» après son précédent échec.

S’inscrivant dans la lignée de son mentor, son positionnement politique lui permet de ne pas exclure une alliance avec LREM lors du second tour.

Honoré de recevoir le soutien de ma famille politique @lesRepublicains pour les #Régionales2021 en #NouvelleAquitaine. — Nicolas Florian (@nflorian33) February 17, 2021

La République En Marche – MoDem : Geneviève Darrieussecq

Si sa désignation n’est pas encore officielle, Geneviève Darrieussecq a d’ores-et-déjà révélé qu’elle serait tête de liste de la majorité présidentielle aux élections régionales. Membre du MoDem, elle profite de l’alliance nationale avec LREM.

La médecin de 56 ans est actuellement secrétaire d’Etat à la Mémoire et aux Anciens combattants.

Rassemblement national : Edwige Diaz

Le RN a investi Edwige Diaz, 33 ans, pour représenter ses couleurs dans la course à la région. La jeune femme a rejoint le parti en 2012 (après avoir été encartée à l’UMP) et est conseillère régionale depuis cinq ans. Elle vise le plus gros score au premier tour, mais sans perspective d’alliance ensuite.

#Régionales2021 en #NouvelleAquitaine





Je remercie @MLP_officiel et les membres du bureau exécutif du @RNational_off pour leur confiance.





Equipe, campagne et priorités : retrouvez mon communiqué



— Edwige Diaz (@diaz_edwige) January 27, 2021

Europe Ecologie Les Verts : Nicolas Thierry

Allié à Alain Rousset au conseil régional en tant que vice-président à l’environnement et à la biodiversité, Nicolas Thierry se présente séparément. En 2015, EELV avait déjà monté sa propre liste, avant de se rattacher au PS afin de battre Les Républicains.

Fort des bons scores des candidats écologistes aux dernières municipales (à Bordeaux et Poitiers notamment), Nicolas Thierry ambitionne cette fois de s’imposer. Pour cela, une alliance sera peut-être nécessaire.

[Communiqué de Presse] #regionales2021



Parce que son projet est le plus à même de répondre aux défis de la #jeunesse aujourd'hui et demain, nous soutenons la liste de @nthierry ainsi que sa démarche résolument écologiste, solidaire et démocratique.#generationsacrifiee — Jeunes Écologistes Bordeaux-Aquitaine (@JEBA_JE) March 16, 2021

LE MOUVEMENT DE LA RURALITÉ – RÉSISTONS : EDDIE PUYJALON

Associé à la liste LR lors de la précédente élection régionale, Le Mouvement de la Ruralité (ex Chasse Pêche Nature et Tradition) et son président Eddie Puyjalon se présentent en solitaire cette fois. Une association a néanmoins été ficelée avec le mouvement Résistons de Jean Lassalle, afin de monter une liste commune.

Eddie Puyjalon a également affirmé qu’il comptait se présenter à l’élection présidentielle l’année prochaine.

#Régionales : le Mouvement de la Ruralité d'Eddie Puyjalon et Résistons de @jeanlassalle s'engagent ensemble — La Rép des Pyrénées (@LaRepDpyrenees) February 17, 2021

La France insoumise - NPA : Clémence Guetté

Le Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) de Philippe Poutou a conclu un accord avec la France insoumise afin de mener une liste commune pour la région Nouvelle-Aquitaine. Elle sera menée par Clémence Guetté, sous la dénomination «On est là !».

Des négociations existent avec le Parti communiste, qui appelle à un rassemblement de toute la gauche.