Régionales : Positive au Covid-19, Najat Vallaud-Belkacem suspend sa campagne

Najat Vallaud-Belkacem, candidate socialiste aux élections régionales d'Auvergne-Rhône-Alpes, a été positive au Covid-19.

Sa campagne de terrain est donc suspendue pendant dix jours. L'ancienne ministre de l'Education Nationale de François Hollande a annoncé la nouvelle sur Twitter, ce 21 mars : «En dépit de ma vigilance, je viens d'être testée positive au Covid-19. J'applique immédiatement la règle : je m'isole pour dix jours», a-t-elle écrit. «Faites-en autant si cela vous arrive.»

En dépit de ma vigilance, je viens d’être testée positive au Covid-19. J’applique immédiatement la règle : je m’isole pour 10 jours. Je préviens tous mes contacts rapprochés de ces 48h dernières heures. Faites-en autant si cela vous arrive: protégez-vous, protégez les autres. — Najat Vallaud-Belkacem (@najatvb) March 22, 2021

La socialiste de 43 ans avait annoncé sa candidature aux régionales mi-mars. Elle est la tête de liste du Parti Socialiste (PS), de Cap Ecologie, du Parti radical de gauche (PRG) et de la Gauche républicaine et sociale (GRS). Les discussions n'ont cependant pas encore abouti avec les écologistes, représentés par Europe Ecologie Les Verts (EELV), Génération Ecologie et Génération·s. Leur candidate, Fabienne Grebert, a d'ailleurs souhaité un bon rétablissement à Najat Vallaud-Belkacem sur Twitter.

Bon rétablissement @najatvb



Ensemble, nous porterons un rassemblement qui transformera la région Nous aurons besoin aussi de ton énergie ! Alors à très bientôt ! — Fabienne Grebert (@FabienneGrebert) March 22, 2021

Toutes deux espèrent remporter l'élection face à Laurent Wauquiez. L'ex-président des Républicains (LR) est à la tête du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016. Probable candidat à sa réélection, il est pour l'instant le favori de la course.

Les élections régionales sont prévues le 13 et le 20 juin. Mais leur maintien pose question : doivent-elles se dérouler malgré la crise sanitaire ? Pour dix présidents de conseils régionaux, dont Laurent Wauquiez, la réponse est oui. Ils sont signé ce 21 mars une tribune pour demander au gouvernement de ne pas repousser les élections.