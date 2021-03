Roche : tout savoir sur le traitement anti-covid prometteur du laboratoire suisse

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a dévoilé ce mardi des résultats d'essais cliniques prometteurs pour le cocktail expérimental de traitements associant les médicaments casirivimab et imdevimab, sur lequel il collabore avec le laboratoire américain Regeneron pour les patients non-hospitalisés.

Les données de l'étude de phase III ont mis en évidence une réduction de 70% des hospitalisations ou des décès chez les patients atteints de la maladie qui n'ont pas dû être hospitalisés, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué.

We’re excited to share positive results from a phase III and companion phase II study evaluating the antibody cocktail for #COVID19 in non-hospitalised patients, offering hope as a potential new therapy to high-risk patients. More here: https://t.co/1DLUL0ZzMw. $RHHBY $ROG pic.twitter.com/vFdheVxtBN

