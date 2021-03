Vaccination : les plus de 70 ans peuvent-ils déjà prendre rendez-vous ?

Le gouvernement donne un nouveau coup d'accélérateur à la vaccination. Jusqu’alors réservée aux plus de 75 ans, et aux personnes de plus de 50 ans souffrant de comorbidités, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 70 ans à partir de ce samedi 27 mars, a annoncé Emmanuel Macron.

«On va ouvrir la vaccination aux 70-75 ans», a déclaré le chef de l’Etat en visite ce mardi 23 mars à Valenciennes (Nord). «Je veux qu’on organise les choses de manière très méthodique, descendre par tranches d’âge», a-t-il ajouté depuis le gymnase de l'école Jean-Mineur, transformé en centre de vaccination.

Et les personnes concernées et souhaitant recevoir une première dose du précieux sérum peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous, soit par téléphone, en appelant le numéro vert 0800 009 110, ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, qui oriente directement vers les plate-formes téléphoniques du centre de vaccination choisi, ou bien en ligne sur le site Santé.fr.

Après avoir cliqué sur le département de résidence, il suffit de choisir le lieu de vaccination, de sélectionner le motif de la consultation, à savoir «1ère injection vaccin Covid-19», puis la date et l’horaire du premier rendez-vous. Pour rappel, le jour J, il faut se présenter avec sa carte d'identité et sa carte vitale (ou une attestation de droits).

A noter qu'un numéro de téléphone dédié va être mis en place pour permettre aux plus de 75 ans qui n'ont toujours pas reçu de dose de se faire connaître.

Alors qu'à ce jour, plus de 6,35 millions de Français ont reçu au moins une dose. Emmanuel Macron a réaffirmé à l'occasion de ce déplacement «l'objectif d'avoir vacciné mi-avril 10 millions de personnes» pour «protéger les plus fragiles, les plus âgées ou les personnes qui ont un diabète ou qui sont obèses», et ainsi «réduire la pression sur le système hospitalier».