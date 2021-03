Agression de Mohamed, 82 ans, à Montauban : que sait-on de l'affaire ?

Le quartier des Chaumes, à Montauban (Tarn-et-Garonne) continuait d'être sous le choc ce mercredi 24 mars. La semaine dernière, un groupe de jeunes a fait irruption dans l'appartement d'un homme de 82 ans, prénommé Mohamed, s'en prenant violemment à ce dernier et à sa famille.

Mohamed est aujourd'hui hospitalisé dans un état grave. Que sait-on de cette affaire qui défraye la chronique locale et bouleverse toute une ville ?

Qui est Mohamed, la victime ?

Selon les informations de La Dépêche du Midi, Mohamed était jusqu'ici un grand-père sans histoires. Cet ex-bûcheron aujourd'hui retraité, décrit comme «aimable et discret» par ses voisins, vit avec sa femme dans un immeuble de Montauban dont beaucoup de logements sont dédiés aux personnes âgées et à mobilité réduite.

«Dans son appartement, situé au troisième étage, il ne sort plus depuis un an et ne s’aventure plus sur la terrasse. A peine va-t-il au salon avec son épouse. De plus en plus handicapé, il passe le plus clair de ses journées dans sa chambre, allongé dans un lit médicalisé», écrit Thierry Dupuy, le journaliste de la Dépêche du Midi.

Pourquoi a-t-il été agressé ?

Selon ce qu'a raconté Siham, l'une des filles de Mohamed âgée elle de 39 ans, la semaine dernière, aux alentours de 19h30 - soit après l'heure du couvre-feu - toute une bande de jeunes est rentrée de force dans l'appartement familial pour en découdre.

La raison ? «Ils n’ont pas accepté que ma sœur leur dise de ne pas squatter le hall de l’immeuble. Elle a simplement dit aussi à ceux qui n’habitaient pas l’immeuble qu’ils n’avaient rien à faire là», a expliqué Siham au quotidien régional.

Comment a-t-il été blessé ?

Une fois les jeunes entrés à l'intérieur de l'appartement, une violente bousculade éclate entre les protagonistes. Dans cette pagaille générale, Mohamed chute violemment dans l'entrée de son logement.

Mohamed, 82 ans, agressé par une bande de jeunes à #Montauban : sa famille est sous le choc https://t.co/Msz6sWTMuy — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) March 24, 2021

Pour sa famille, il est clair que tout cela était un guet-apens. Une agression, donc, sciemment et élaborée.

aujourd'hui sous morphine

Aujourd'hui, Mohamed se trouve toujours hospitalisé dans un état grave. Il souffre d'une fracture du fémur et ne peut pas rentrer chez lui.

«Il est assommé par la morphine», résume sa fille.

Quelles suites ?

Dans l'attente que l'état du vieil homme s'améliore, sa famille a demandé au bailleur à déménager dans un autre quartier de Montauban pour plus de sécurité.

Depuis l'agression et jusqu'à nouvel ordre, une société de sécurité fait des rondes régulières au pied de l'immeuble. De son côté, la police a ouvert une enquête et privilégie la piste «d’une querelle de voisinage» qui aurait mal tourné. Pour l’heure, elle n’a été interpellé aucun suspect.