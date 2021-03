Aisne : Un enseignant roué de coups devant son école par cinq membres d’une même famille

Un enseignant de l’école maternelle Hélène-Boucher, située à Laon (Aisne), a été roué de coups devant son établissement scolaire, ce lundi 22 mars, par cinq membres d’une même famille.

Les faits se sont produits dans la matinée après un échange entre la mère d'un élève et l'instituteur, qui était inquiet de l'absentéisme de son fils. Après cette discussion, la mère est revenue accompagnée de ses proches pour demander que l'enfant leur soit restitué, ce que la direction a accepté mais en demandant une décharge.

deux jours d'ITT

Puis la situation a rapidement dégénéré. «Il y a eu incompréhension croissante et la violence a surgi, la famille pénétrant dans l'école et s'en prenant à l'enseignant», a détaillé auprès de l’AFP le procureur de Laon Guillaume Donnadieu. L'instituteur de 59 ans a été frappé à coups de pied et de poing. Conduit à l’hôpital, le quinquagénaire s'est vu délivrer une ITT de deux jours.

Les cinq mis en cause ont été interpelés puis placés en garde à vue, où ils ont reconnu les faits. Le père de l'enfant, âgé de 27 ans, et ses deux frères, devront répondre de violences aggravées sur la personne de l'instituteur, tandis que la mère et la grand-mère sont mises en cause la première pour des menaces de destruction, la seconde pour violences envers la directrice de l'établissement.

ses collègues ont exercé leur droit de retrait

Aucun antécédent de violence n'avait été signalé par l'école pour cette famille. Le journal L'Union précise que les collègues de la victime ont exercé leur droit de retrait le jour de l'agression. Tous les écoliers ont été renvoyés chez eux.

Dans un communiqué, le préfet de l'Aisne Ziad Khoury, qui s'est rendu sur place, a dénoncé ce lundi «l’agression physique inacceptable dont a été victime un enseignant» et indiqué qu'un «message de soutien et de reconnaissance» du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer avait été transmis à l'établissement.

Il a également appelé «à la plus grande fermeté face à de tels comportements inadmissibles, venant de l’entourage d'un enfant scolarisé dans cette école».