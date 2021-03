Coronavirus : à Nice, les crises suicidaires ont explosé chez les ados

Au service de psychiatrie de l’enfant de la Fondation Lenval, les médecins ont enregistré une hausse de 100% des crises suicidaires chez les ados, depuis l'apparition du Covid.

Pour le docteur Louise-Émilie Dumas, pédopsychiatre au sein du service psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de Lenval, cela n’a rien d’anodin. «Le terme "crise suicidaire" désigne tout un ensemble de faits allant de la simple "idée suicidaire" jusqu’au passage à l’acte, précise-t-elle. Mais dans tous les cas, cela traduit une grave souffrance. Au contraire des adultes, les adolescents âgés de 11 à 18 ans ne passent pas à l’acte de manière préméditée, mais de manière impulsive. L’ado formule en actions ce qu’un adulte formulerait avec des mots. La plupart du temps, les jeunes regrettent leur geste. Les tentatives de suicide témoignent d’un besoin urgent de changement. Chez les 15-25 ans, le suicide est la seconde cause de mortalité après les accidents de la route».

Si de plus en plus d’adolescents pensent mettre fin à leurs jours, c’est que l’épidémie du Covid-19 est venue bouleverser leur quotidien et leurs certitudes. «La peur de tomber malade, de développer une forme grave du coronavirus ou de mourir ne fait absolument pas partie de leurs préoccupations, précise le docteur Louise-Émilie Dumas. En revanche, la crise sanitaire a plongé beaucoup de jeunes dans l’incertitude. Ils s’inquiètent pour leur avenir, pour leurs examens, pour leur scolarité. Cela génère de l’anxiété et des éléments de dépression».

tensions familiales et troubles du comportement

Les troubles des comportements alimentaires ont également progressé depuis le début de la pandémie. Tout comme les troubles du sommeil. Deux signes qui traduisent un véritable mal être auquel les parents doivent être attentifs. «Il faut observer l’appétit de son enfant, préconise le docteur Louise-Émilie Dumas. Chez les plus jeunes, la peur de sortir ou de se séparer de son papa ou de sa maman doivent également être prises au sérieux».

Dans les familles, enfin, la promiscuité liée aux confinements a également généré tensions et violence. En effet, chaque semaine, deux signalements en moyenne sont transmis par la pédopsychiatrie de Lenval aux services de l’aide à l’Enfance.