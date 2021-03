Covid-19 : Les rassemblements de plus de 6 personnes en extérieur seront verbalisés

Les rassemblements de plus de six personnes en extérieur sont interdits sur tout le territoire, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce mercredi.

Il insiste pour un renforcement des contrôles et des verbalisations, dans une note adressée aux préfets et révélée ce 24 mars par RTL. «Les rassemblements sur la voie publique (...) ne doivent pas dépasser six personnes tout en respectant les gestes barrières», écrit Gérald Darmanin. «Les rassemblements de plus de six personnes doivent être verbalisés.»

En fait, l'interdiction n'est pas nouvelle. Elle a été inscrite dans le décret du 29 octobre 2020. Elle a cependant été très peu mise en avant par le gouvernement, et beaucoup de citoyens ignoraient son existence.

Tout le territoire concerné

Gérald Darmanin veut désormais serrer la vis. Chaque infraction à la règle pourra se solder par une verbalisation, sauf en cas d'enterrement, de réunion à caractère professionnel, ou de manifestation autorisée par la préfecture.

L'entourage du ministre précise que cette mesure est valable sur tout le territoire et pas seulement dans les 16 départements concernés par le reconfinement.

Concernant les rassemblements en intérieur, la jauge des 6 personnes reste une recommandation. Les forces de l'ordre ne sont en effet pas autorisées à faire des contrôles au sein des domiciles, sauf cas particulier, par exemple le tapage nocturne.

Renforcement des contrôles

De manière générale, le ministre de l'Intérieur se veut plus strict sur les restrictions sanitaires. Sa note demande aux préfets de lutter activement contre les établissements «qui ouvrent clandestinement». Mais aussi de renforcer les contrôles lors du couvre-feu, ainsi que dans les gares et près des péages, pour éviter les déplacements interrégions.

Enfin, et l'on sent cette précision liée au carnaval illégal de Marseille survenu le 21 mars, les préfets devront «porter une attention toute particulière aux prévisions de manifestatios "non revendicatives" sur la voie publique». Il s'agira d'en «envisager l'interdiction dès que les critères de droit sont réunis». Gérald Darmanin espère ainsi freiner la troisième vague de l'épidémie.