Ile-de-France : Valérie Pécresse souhaite avancer les vacances de Pâques de 15 jours

Face à la troisième vague qui frappe l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, la présidente de la région, propose d'avancer de 15 jours les vacances scolaires de Pâques.

«On n'a pas réussi à remettre les gens en télétravail. Il faut freiner, mais on n'a pas beaucoup de freins», a déploré Valérie Pécresse indique Paris Match ce mercredi 24 mars. Alors la présidente (Libres!, ex-LR) envisage une autre piste : «je me demande si la bonne mesure ne serait pas d’avancer les vacances scolaires de 15 jours afin de fermer les écoles dès le 2 avril».

L'allongement des vacances rejeté en février

Une proposition qu'elle a soumise au préfet d'Ile-de-France, confirme-t-on à la région. On ignore encore quel accueil sera réservé à cette mesure. Se trouvant dans la zone C, l'Ile-de-France est censée fermer ses écoles le samedi 17 avril pour les vacances de printemps, jusqu'au lundi 3 mai. En février dernier, l'hypothèse de l'allongement des congés scolaires avait déjà été rejetée par les autorités.

Toutefois, le rôle des établissements scolaires dans la propagation du coronavirus se précise de plus en plus. Alors que les fermetures de classes se multiplient, le nombre d'élèves contaminés a bondi la semaine dernière, passant de 9.000 à plus de 15.000 cas, a annoncé vendredi 19 mars le ministère de l'Education nationale après le lancement d'une campagne de tests salivaires.

Ce qui n'empêche pas le gouvernement d'affirmer sans cesse leur volonté de maintenir les écoles ouvertes. «Il y a un risque de catastrophe éducative mondiale à cause de cette épidémie. Ce que nous sommes en train de faire c'est d'éviter à la France cette catastrophe», a récemment martelé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale.

L'épidémie flambe en région parisienne et a dépassé le niveau atteint lors de la deuxième vague. Le taux d'incidence est de 560 nouveaux cas hebdomadaires pour 100.000 habitants ce mercredi 24 mars au soir. Et 1.382 patients se trouvent en réanimation.