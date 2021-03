La ville de Paris va réfléchir à son tourisme post-Covid

«Un tourisme à impact positif». C'était l'un des thèmes de campagne d'Anne Hidalgo, à une époque où Paris était encore la capitale mondiale du tourisme. Mais depuis, le Covid est passé par là, poussant la ville à réfléchir à la manière dont elle veut accueillir les visiteurs. Et se préparer au changement climatique.

C'est une première, la ville de Paris organise ce jeudi 25 mars après-midi ses «Assises du tourisme durable». Le but de cette démarche : «définir un nouveau tourisme, plus durable, à impact positif, plus respectueux des écosystèmes et des habitants», selon la mairie. Des groupes de réflexion seront mis en place, pour plancher sur des solutions qui devraient émerger «dans les mois à venir», si la situation sanitaire le permet.

«Il faut repenser la filière. On ne peut plus fonctionner sur un secteur fortement basé sur le tourisme étranger de masse. Il faut que les acteurs du tourisme soient plus agiles face aux crises, comme le coronavirus, mais aussi les crues ou les canicules», résume-t-on à l'hôtel de ville.

Des événements extrêmes qui risquent de se multiplier dans les décennies à venir à cause du réchauffement climatique et auxquels la capitale se prépare depuis plusieurs années déjà.

La fragile filière du tourisme

Car la pandémie, aussi exceptionnelle soit-elle, a cruellement mis en exergue la fragilité de la filière du tourisme dans la Ville Lumière. Avant l'arrivée du virus, Paris et sa région avaient attiré 50 millions de visiteurs. Des arrivées – et une manne financière – énormes, mais qui ont chuté de 70 % l'an dernier, selon l'Insee.

En juin 2019 pourtant, la mairie pouvait se permettre d'organiser un colloque au thème au pavillon de l'Arsenal : «Y'a-t-il trop de touristes à Paris ?». Derrière l'intitulé provocateur, se posait déjà la question du «surtourisme», et des nuisances des visiteurs sur l'environnement ainsi que pour les habitants eux-mêmes.

Quelques mois plus tard, un rapport du think tank progressiste Terra Nova, rédigé par l'adjoint au tourisme de la maire de Paris, apportait de l'eau à ce moulin du « tourisme à impact positif». Parmi les propositions : la suppression des cars de touristes pour les remplacer par des petits véhicules électriques, le développement du cyclo-tourisme ou encore privilégier les arrivées de touristes par train plutôt que par avion.

Un sujet repris par Anne Hidalgo dans son programme de campagne pour sa réélection. «Si ce niveau de fréquentation touristique est le signe d'une vive attractivité qu'il faut entretenir et diversifier, d'une manne économique déterminante, il est aussi la source de difficultés pour les Parisiens. Nous nous sommes employés à avancer sur nos deux jambes : l'amélioration de l'offre touristique pour qu'elle soit plus durable et plus responsable et la lutte contre les effets néfastes», mettait en avant la socialiste.

«répartir le mieux possible les flux de voyageurs»

Ce changement de mentalité paraît aussi habiter Jean-François Rial, nommé ce mercredi 24 mars président de l'Office du tourisme de Paris : «Le premier objectif, c'est de répartir le mieux possible les flux de voyageurs. [...] Il faut avoir moins de touristes à la tour Eiffel, Montmartre ou au Louvre, et en attirer davantage dans les 19e et 13e arrondissements par exemple, et sur des sites franciliens. Il faut continuer à augmenter les flux mais empêcher le surtourisme», argumente-t-il auprès de l'Echo touristique.

Ce qui n'empêche pas Jean-François Rial de se montrer optimiste pour les mois à venir : «nous allons pouvoir faire revenir la clientèle européenne cet été, sans trop de problèmes. Peut-être aussi un peu de clientèle internationale lointaine, qui sera davantage de retour à compter de l’automne, au fur et à mesure de la vaccination».