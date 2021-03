Paris : un homme jugé aujourd'hui pour avoir tué et jeté sa compagne à la poubelle

Il y a près de deux ans, il avait battu sa compagne à mort en présence leur petite fille de deux ans, dans leur appartement situé dans un quartier de Montparnasse. A partir de mercredi, Ludovic L. comparait devant la cour d’assises de Paris.

Le drame s’est déroulé dans la nuit du 14 juillet 2019, a rapporté le Parisien. Ludovic L., 34 ans au moment des faits et déjà condamné à dix reprises (dont des faits de violence), aurait eu une violente dispute avec Yasmina, une aide-soignante de 37 ans.

Deux semaines plus tard, la sœur de la victime, inquiète, s'est rendue au domicile de Yasmina mais personne ne lui avait ouvert la porte. Elle a alors contacté les forces de l’ordre qui ont appelé les pompiers pour forcer la serrure.

Ludovic L. et sa fille se trouvaient dans l’appartement mais pas la trentenaire. L’homme, qui avait un bandage à la main, a expliqué aux policiers que sa copine allait bien et qu’elle serait partie dans la matinée. Il a également ajouté que son portable ne fonctionnait pas.

Les fractures au visage, résultat de «coups répétés»

La gardienne de l’immeuble a alors confié aux policiers qu’un container avait disparu durant le week-end précédent. Dans la cave, les agents ont retrouvé la trace du container avec un sac-poubelle à l’intérieur. Dedans, les fonctionnaires ont découvert le corps de la jeune femme, enroulé dans un sac de couchage et des couvertures. Il était dans un état de décomposition avancé.

Aux enquêteurs, Ludovic a expliqué qu’une dispute avait éclaté avec Yasmina à cause d’un appel de sa maîtresse, avec laquelle il a eu un enfant huit mois plus tôt. Selon lui, l’aide-soignante «l’emmerdait» et sa tête aurait heurté l’angle de la baignoire après un coup porté au visage.

Selon le médecin légiste, les fractures sur le visage de la jeune femme ont été le résultat de «coups répétés». Le rapport a également affirmé que Yasmina avait été «projetée contre l’angle de la baignoire», venant ainsi contredire la version du compagnon violent.

Une jalousie maladive

De plus, ce dernier a pris le temps d’appeler le travail de Yasmina pour prévenir qu’elle ne viendrait pas. Durant presque une semaine, le corps de la victime se trouvait dans la chambre de l’appartement pendant que la fille et le père vivaient dans le salon. Ce n’est que l’odeur, devenue insupportable, qui a poussé le bourreau à descendre le corps de la victime dans la cave.

D’après l’enquête, Yasmina vivait un enfer en compagnie de son partenaire, d’une jalousie maladive. Elle avait été coupée de ses proches, était séquestrée durant les sorties de Ludovic, recevait des coups et des insultes.

Selon des ex-copines de l’accusé, il était «fainéant», «manipulateur», «charmeur» ou encore «menteur» et vivait au crochet de ses compagnes.

Trois semaines avant le drame, il avait été placé sous surveillance d’un bracelet électronique après les nombreuses démarches de Yasmina auprès du juge pour le faire sortir de prison.