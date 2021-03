Roselyne Bachelot : quel protocole mis en place quand un ministre est hospitalisé ?

Hospitalisée après avoir contracté le coronavirus, Roselyne Bachelot reste en charge de son portefeuille de ministre de la Culture. Mais la question de son remplacement provisoire pourrait se poser en cas d'aggravation de son état.

Son «état est stable et n'inspire pas d'inquiétudes», a indiqué ce mercredi l'entourage de la locataire de la rue de Valois à l'AFP, testée positive samedi. De son côté, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé ce mercredi qu'elle était sortie de l'hôpital, après avoir été infectée par le Covid-19 il y a dix jours.

Pour l'heure donc, l'idée d'un remplacement au pied levé de Roselyne Bachelot n'est pas d'actualité. Mais dans l'hypothèse où son état de santé venait à empirer, le Premier ministre Jean Castex pourrait alors considérer qu'elle n'est momentanément plus en capacité d'assurer sa mission, et proposer au président Emmanuel Macron de nommer un ministre intérimaire.

Si elle n'est pas inscrite dans la Constitution, il s'agit d'une procédure d'usage, déjà utilisée à de multiples reprises sous la Ve République. Dans les archives du Journal officiel, on trouve plusieurs décrets présidentiels de cette teneur. La coutume veut que ce soit un autre ministre qui assure l'intérim.

Ces intérims sont particulièrement nombreux avant les années 1990. Jusqu'à cette période, il était courant en effet qu'un ministre assure de courts intérims lorsque l'un de ses collègues effectuait un déplacement à l’étranger. Mais des cas d'intérim pour cause de problèmes de santé ont déjà été observés.

Des Premiers ministres à la double casquette

En 1998 par exemple, après que le ministre de l'Intérieur de l'époque Jean-Pierre Chevènement a été victime d'un grave accident cardiaque, le Premier ministre Lionel Jospin a proposé au président Jacques Chirac qu'il soit remplacé temporairement par le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer Jean-Jacques Queyranne. Un intérim qui a tout de même duré quatre mois.

Parfois, c'est le Premier ministre lui-même qui a dû assurer l'intérim. Le dernier exemple en date n'est autre qu'Edouard Philippe en 2018, nommé ministre de l'Intérieur par intérim après la démission de Gérard Collomb. Il l'est resté deux semaines, jusqu'à la nomination de Christophe Castaner. Il s'était produit la même chose avec François Fillon en 2012, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il avait cumulé les postes de Premier ministre et de ministre de l'Ecologie pendant deux mois et demi, après que Nathalie Kosciusko-Morizet a été nommée porte-parole du candidat Sarkozy.

L'inverse s'est également produit à plusieurs reprises. En 1991, Lionel Jospin, alors ministre de l'Education nationale, a remplacé pendant quelques jours le Premier ministre Michel Rocard, lors de son voyage en Arabie saoudite. Idem en 1994 lorsque Simone Veil, ministre des Affaires sociales, a assuré l'intérim d'Edouard Balladur.