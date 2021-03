Ils appelaient à «agresser tous les Chinois» : 5 personnes jugées à Paris

Ils avaient appelé sur les réseaux sociaux à agresser les Chinois lors de l’annonce du deuxième confinement décrété par Emmanuel Macron pour contrer l’avancée de l’épidémie de coronavirus. Cinq personnes ont comparu mercredi devant la justice.

Les mis en cause sont accusés d’avoir diffusé des messages à caractère raciste et des appels à la violence contre les membres de la communauté asiatique, les accusant de propager aux quatre coins du pays le coronavirus. La virulence des textes publiés avait suscité l’émoi partout en France et renforcé la psychose chez les Chinois de France.

Maintenant, ce type d’appel à la haine contre les chinois est insupportable. Signalons-les, mais ne les citons pas pour ne pas leur faire plus de trafic. pic.twitter.com/mUfRohJFwI — Rui WANG (@ruiwangfrance) October 29, 2020

«Si vous êtes asiatique, prenez les précautions maximales», conseillait dans un post l’Association des Jeunes Chinois de France en incitant les victimes à déposer plainte. A l‘époque des faits, une enquête avait été ouverte par le parquet de paris pour «provocation publique à commettre une atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à caractère raciste».

Ce mercredi, au tribunal, la procureure a assuré que «entre les mots et les actes, la frontière est poreuse et cet usage dévoyé des réseaux sociaux est dangereux».

Le jugement sera rendu le 26 mai.

A travers le monde, la pandémie de Covid-19 a alimenté une forte vague de racisme contre les Asiatiques, cette affaire en étant l’un des symboles forts. Mais le phénomène n’est pas nouveau, loin de là.

Le 16 mars dernier, les fusillades d’Atlanta avaient fait 8 morts dans trois salons de massage de la ville, dont six femmes d’origine asiatique. La tuerie n’a pas été qualifié d’acte raciste, il n’empêche qu’elle a renforcé le sentiment antichinois perçu aux Etats-Unis.

En 2018, onze jeunes hommes avaient été arrêtés soupçonnés d'avoir commis une dizaine de violentes agressions à Aubervilliers et ailleurs en Seine-Saint-Denis

En 2016, Chaolin Zhang, un couturier chinois de 49 ans, était mort dans cette ville après avoir été frappé lors d'une agression. Après son décès, des milliers de personnes avaient défilé dans les rues de Paris et Aubervilliers pour dénoncer le «racisme anti-asiatique».