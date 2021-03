Paris : des centaines de migrants installent des tentes place de la République

Ce jeudi soir, plusieurs centaines de migrants se sont rassemblés et ont installé des tentes place de la République à Paris, quelques mois après une opération similaire qui avait été violemment démantelée par les forces de l'ordre.

Vers 18h30, juste avant l'entrée en vigueur du couvre-feu, près de 400 tentes ont été déployées sur la célèbre place, avec l'aide de plusieurs associations de soutien aux migrants. Ils réclament un «hébergement immédiat, stable et décent».

«On revient place de la République parce que c'est un lieu symbolique et que depuis notre dernière action rien n'a changé. On espère trouver une solution d'hébergement pour ces personnes et les mettre à l'abri. Il y a essentiellement des familles, on espère que la police fera preuve de discernement», a expliqué à l'AFP Kerill Theurillat, responsable parisien d'Utopia 56, association à l'origine de la précédente installation de novembre.

La préfecture de police de Paris «condamne» ce rassemblement

La préfecture de police de Paris a réagi ce jeudi soir dans un communiqué, «condamnant l'action militante» en cours. «Un tel rassemblement, en pleine crise sanitaire, est totalement irresponsable et fait courir des risques évidents aussi bien à la population qu'aux organisateurs et aux migrants présents», a-t-elle ajouté.

Installation sauvage de plus de 300 tentes place de la #République.



Consultez le communiqué de presse de la @prefpolice et de @Prefet75_IDF. pic.twitter.com/vybP6YKeiE — Préfecture de Police (@prefpolice) March 25, 2021

Le 23 novembre dernier, l'opération similaire avait donné lieu à une violente évacuation par les forces de l'ordre. Les violences survenues en marge du démantèlement avait suscité une polémique, y compris au sein du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait dénoncé des images «choquantes» et demandé un rapport au préfet de police de Paris. Des enquêtes avaient été ouvertes par l'IGPN et le parquet de Paris.