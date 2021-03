Coronavirus : un hôtel de Disneyland Paris bientôt transformé en vaccinodrome ?

Fermé pour cause de pandémie, un hôtel de Disneyland Paris – le Disney’s Newport Bay Club – pourrait bientôt être transformé en centre de vaccination, selon une information du Parisien. Il deviendrait alors le vaccinodrome de la Seine-et-Marne (77).

Situé avenue Robert Schuman, à Chessy (77), cet hôtel 4 étoiles entièrement rénové – qui surplombe un lac aux abords du célèbre parc d'attractions Disneyland Paris fermé au public depuis le 30 octobre 2020 – pourrait bientôt accueillir des centaines de personnes venues se faire vacciner.

Un centre ouvert au mois d'avril

Prévu pour ouvrir au début du mois d'avril, il hébergerait alors l'un des 35 vaccinodromes que le gouvernement a souhaité installer sur le territoire français, afin d'accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus. A l'instar du Stade de France, en Seine-Saint-Denis (93), qui doit accueillir le tout premier vaccinodrome francilien.

Et pour vacciner en masse, ce sont les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis 77) qui sont en train d'être formés à ce geste médical. Au total, une quarantaine d'entre eux ainsi que d'autres personnels soignants et administratifs détachés depuis le Grand Hôpital de l'est francilien (Ghef) seront chargés de ce centre de vaccination tout particulier.