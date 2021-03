Covid-19 : le maire d'Antibes commence déjà la vaccination des plus de 50 ans

Le maire d'Antibes Jean Léonneti a décidé de passer outre le calendrier gouvernemental sur la vaccination, et souhaite ainsi proposer des doses aux plus de 50 ans.

Au niveau national, l'arrivée du mois d'avril marque pourtant l'ouverture du vaccin aux plus de 70 ans, mais l'édile souhaite aller plus vite. C'est ce qu'il a indiqué vendredi à nos confrères de France Bleu : «On a fini de vacciner les volontaires de plus de 75 ans aussi bien à Cannes qu'à Antibes donc on passe à la tranche inférieure.» En effet, le maire de Cannes David Lisnard a pris la même décision, estimant que suivre les directives du gouvernement est une perte de temps.

Il estime avoir appliqué «la doctrine de l'Etat», car «tous les Cannois de plus de 75 ans volontaires ont déjà reçu une première dose», quand les deuxièmes doses «ont été sanctuarisées». «D'autant plus alors qu'on a un rajeunissement des populations qui sont en réanimation et même un rajeunissement de la mortalité», insiste Jean Léonetti. «On va pas garder les doses dans les frigos ! On baisse progressivement les tranches d'âges parce que c'est l'intérêt sanitaire, même si cela froisse l’ego d'Olivier Véran», rajoute l'élu.

Une dose d'ici fin août

Cette décision traduit quoi qu'il en soit un nouveau fossé qui se creuse entre l'Etat et les collectivités locales, car de plus en plus de maires, comme ceux de Cannes et d'Antibes, dénoncent ce qu'ils estiment être un double discours de l'Elysée. Pour eux, c'est comme si on leur disait «vaccinez massivement, matin midi et soir, le samedi et le dimanche, et ensuite freinez parce que c'est moi qui donne le ton».

Tout récemment, le président de la République, qui a concédé les lenteurs de la vaccination au niveau européen, a déclaré que chaque français qui le souhaite devra pouvoir recevoir une dose d'ici à la fin de l'été. La Haute autorité de Santé a quant à elle recommandé ce vendredi que les vétérinaires et dentistes puissent être autorisés à vacciner très prochainement.