Île-de-France : le dépistage du Covid-19 bientôt systématique à chaque passage aux urgences ?

C'est un projet à l'étude en Ile-de-France. La Région va financer «une étude sur le dépistage systématique du Covid-19» à chaque fois qu'un patient se rendra aux urgences dans les hôpitaux, a-t-on appris ce vendredi 26 mars.

«Le dépistage plus rapide des personnes malades permettra en effet de mieux prendre en charge les cas d’infection et d’assurer notamment un meilleur suivi des cas contacts», communique-t-on à la Région Ile-de-France, alors qu'une réunion est prévue ce vendredi à l’hôpital Lariboisière (10e), à Paris.

Un dispositif déjà testé

Au total, 18 services d'urgence de la région participent à ce dispositif : l'hôpital Lariboisière (10e), l'hôpital Saint-Louis (10e), l'hôpital Saint-Antoine (12e), l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (13e), l'hôpital Cochin (14e), l'hôpital Saint-Joseph (14e), l'hôpital européen Georges Pompidou (15e), l'hôpital Bichat (18e) et l'hôpital Tenon (20e), à Paris.

Mais aussi les hôpitaux franciliens de Gonesse, d'Argenteuil et de Beaumont-sur-Oise, dans le Val d'Oise (95), les hôpitaux Jean Verdier et Avicenne, en Seine-Saint-Denis (93), les hôpitaux Louis Mourier, Beaujon et Ambroise Paré, dans les Hauts-de-Seine (92) ainsi que l'hôpital de Melun, en Seine-et-Marne (77).

La première étude de mise en place du projet – financé à hauteur de 40.000 euros par la Région – devra permettre d'«affiner les modèles de dépistage» qu'il faudra utiliser en vue de ce «dépistage à grande échelle».