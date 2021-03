Johnny Hallyday : une série documentaire en préparation pour la fin d'année

Une série documentaire sur Johnny Hallyday est en ce moment en tournage pour une diffusion prévue à la fin de l'année sur la plateforme Netflix.

Composée de cinq épisodes, elle retracera les grands événements de la vie de l'«idole des jeunes». C'est le journaliste et réalisateur Eric Hannezo, patron de la société Black Dynamite, qui l'a confirmé au journal Le Parisien. On lui doit d'autres documentaires déjà sortis sur la plateforme, sur des sportifs en particulier, comme Tony Parker ou Karim Benzema.

La série sur Johnny Hallyday, disparu fin 2017, sera elle réalisée par le duo Frédéric Benudis-Charlotte Altschul. Les épisodes dureront environ 40 minutes, de quoi «pouvoir raconter l’histoire d’une icône française inclassable grâce à des images d’archives inédites». Le documentaire, dans lequel le chanteur se racontera lui-même, sera en effet constitué de nombreuses archives de l'INA et de la maison de disques Universal, dont la star dépendait de 1961 à 2005.

La famille boycotte la série

Et bien sûr, de nombreux intimes du rockeur français viendront se rappeler au souvenir de leur ami. Ainsi Line Renaud, sa marraine de toujours, le photographe Jean-Marie Périer ou encore le musicien Yarol Poupaud auraient déjà témoigné. En revanche, le cercle rapproché de Johnny Hallyday, à savoir ses enfants David et Laura, ou sa veuve Laeticia, n'auraient pas souhaité participer au documentaire. Tout comme Sylvie Vartan et même Eddy Mitchell.

Quoi qu'il en soit chez Netflix, on se félicite de pouvoir faire (re)découvrir «le taulier» à un public mondial et de tous âges. La sortie de ce docu-série devrait intervenir autour de la date qui marquera les 4 ans de la mort de Johnny, disparu le 5 décembre 2017.