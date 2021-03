Sidaction 2021 : 5 chiffres à connaître sur le Sida en France

Ce 26 mars s'ouvre la campagne du Sidaction, qui permettra de récolter tout au long du week-end des dons pour financer la recherche contre le Sida.

Avant cet événement, voici 5 chiffres à connaître sur cette maladie encore trop invisibilisée.

173.000 Français sont séropositifs...

En France, 173.000 personnes vivent avec le VIH. Ce virus affecte les défenses immunitaires, c'est-à-dire qu'il empêche le corps de se défendre contre des maladies.

Si l'infection au VIH n'est pas traitée, elle provoque donc le Sida (Syndrome d'immuno-déficience acquise). Pour les personnes qui en souffrent, la moindre maladie normalement sans gravité, comme la bronchite, peut devenir très difficile à soigner et même entraîner la mort.

... Et 24.000 ne le savent pas

Des milliers de Français ignorent encore qu'ils sont séropositifs. Cela peut avoir des conséquences dramatiques : tant qu'une personne ne prend pas de traitement, le VIH continue de sévir, et donc de dégrader le système immunitaire.

Aujourd'hui, ces traitements permettent seulement de «bloquer» le virus. Il est encore impossible d'éliminer le VIH de l'organisme.

Un quart des personnes atteintes du VIH découvrent leur séropositivité à un stade avancé de l'infection

Malgré les 6 millions de tests de dépistage réalisés chaque année en France, beaucoup découvrent leur séropositivité trop tard. Dans un quart des cas (26%), les défenses immunitaires de la personne atteinte du VIH sont déjà très affaiblies.

D'où l'importance de la prévention. Santé Publique France recommande à toutes les personnes de 15 à 70 ans de réaliser au moins une fois dans leur vie un test de dépistage du VIH.

650.000 tests de dépistage n'ont pas été réalisés en 2020 à cause de la pandémie

Chaque année, environ 6.500 Français découvrent qu'ils sont séropositifs. Mais ce chiffre a chuté en 2020. Pas parce que l'épidémie recule, mais parce qu'elle a été invisibilisée par une autre. A cause de la propagation du Covid-19, de nombreux tests de dépistage du Sida n'ont en effet pas été réalisés.

Santé Publique France estime à 650.000 le nombre de tests de dépistage en moins entre janvier et octobre 2020, par rapport à ce qui était attendu.

Un quart des 15-24 ans pensent encore que le VIH peut se transmettre en embrassant une personne séropositive

De nombreux préjugés pèsent encore sur le VIH. Un quart des 15-24 ans (24%) pensent encore que le virus du Sida peut se transmettre par un baiser (ce qui est faux), selon un sondage mené en 2021 par l'Ifop. Ce chiffre a augmenté de 9 points en un an.

De la même manière, 23% d'entre eux pensent que le VIH se transmet en s'asseyant sur le siège des toilettes publiques, contre 15% en 2020. La persistance de ces idées reçues peut s'expliquer par l'omniprésence du Covid-19. «Peu de sujets émergent et sont traités en dehors du Covid-19, qui impose sa cadence et prend toute la place», regrette Frédéric Dabi, directeur adjoint de l'Ifop. «La question du VIH/Sida, déjà peu visible avant la crise sanitaire, est encore plus absente des radars médiatiques.»