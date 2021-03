Thierry Henry quitte les réseaux sociaux qu'il juge haineux et racistes

L'ancien attaquant de l'équipe de France Thierry Henry a annoncé ce vendredi qu'il allait quitter les réseaux sociaux, exprimant son ras-le-bol face aux messages racistes et haineux qu'il a pu y lire.

L'ex-buteur vedette du club de football londonien d'Arsenal s'est exprimé dans un long message, publié sur les réseaux sociaux. «À partir de demain matin, je me retirerai des médias sociaux jusqu’à ce que les personnes au pouvoir soient en mesure de réglementer, leurs plates-formes avec la même vigueur et la même férocité, qu’elles le font actuellement lorsque vous enfreignez les droits d’auteurs.»

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg — Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021

Celui qui n'est plus l'entraîneur de l'Impact Montreal depuis la fin du mois de février insiste et dénonce le caractère raciste et haineux des réseaux sociaux : «Le volume considérable de racisme, d’intimidation et de torture mentale qui en résulte pour les individus est trop toxique pour être ignoré. Il doit y avoir une certaine responsabilité. Il est beaucoup trop facile de créer un compte, puis de l’utiliser pour intimider et harceler sans conséquence et de rester anonyme.»

Engagé pour la FIFA

Si la décision n'apparaît pas définitive, elle marque quand même un précédent. Thierry Henry jouit en effet d'une popularité toujours intacte depuis qu'il ne foule plus les pelouses. Au fil des années, il a montré son engagement dans la lutte contre les inégalités. Il a notamment été nommé ambassadeur contre le racisme par la Fédération internationale de Football en 2005 (FIFA).

Son souhait de s'éloigner de Twitter, Instagram et consorts donnera peut-être des idées à d'autres personnalités, et obligera dans ce cas les modérateurs et propriétaires des réseaux sociaux à agir. Thierry Henry cumule environ 15 millions de followers toutes plateformes confondues.