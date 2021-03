Nice : des associations mobilisées pour réclamer la baisse des loyers

Dans le cadre de l’appel Européen à la journée d’actions pour le logement, une manifestation est organisée, par plusieurs organisations humanitaires et partis politiques de gauche, cet après-midi, à Nice.

Derrière les palmiers de la Promenade des Anglais, le mal-logement est une triste réalité. La faute à un marché immobilier tendu et à l’attractivité du territoire qui pousse de nombreux propriétaires à louer leurs biens à des touristes plutôt qu’à des autochtones. «Tout cela fait grimper les loyers», résume Teresa Maffeis, la responsable locale de Droit Au Logement (DAL06). «Avec seulement 13,3% de HLM en 2019, Nice reste très loin des objectifs fixés par la loi SRU de 25 % logements sociaux en 2025, explique-t-elle. Sans compter la baisse de 5 euros des APL en 2017, puis leur gel qui ont fragilisé encore davantage les locataires modestes».

Des marchands de sommeil

A Nice, le mal-logement prend différentes formes. «Ici, il y a de nombreuses personnes handicapées qui vivent dans des appartements inadaptés et beaucoup de marchands de sommeil en centre-ville, observe-t-elle. Ces derniers profitent de la vulnérabilité des plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas payer les cautions et les frais d’agence pour louer un logement digne. Sans parler des étudiants qui sont obligés de vivre à cinq sous le même toit».

324 sans-abris

Conséquence, de plus en plus d’individus se retrouvent à la rue. Selon un recensement mené le 21 février dernier par 130 bénévoles de 16 associations caritatives et humanitaires, 324 personnes vivent dehors, soit près d’un habitant sur 1000. Et selon le Secours Populaire Français, la moitié d’entre elles avaient un toit il y a moins d’un an.

Si la trêve des expulsions locatives a été repoussée jusqu’au mois de juin, les organisations humanitaires demeurent préoccupées. «Nous réclamons une baisse généralisée des loyers et la fin des expulsions, clame Teresa Maffeis. Plus personne ne doit dormir dehors. La vie dans la rue est trop dure. Elle broie les êtres».