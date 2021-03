Régionales 2021 : qui sont les candidats déclarés ou pressentis en Occitanie ?

Alors que le conseil scientifique doit bientôt rendre son avis sur la tenue des élections régionales prévues le 13 juin prochain, la campagne se poursuit en Occitanie.

Parti socialiste : Carole Delga

Une candidate sortante pas vraiment en campagne. La socialiste Carole Delga n'a pas encore présenté sa liste pour officialiser sa candidature à la tête de la région, et a même assuré au média L'Indépendant qu'elle ne l'avait pas constituée. Élue en janvier 2016 à la présidence du conseil régional d'Occitanie, elle reste la favorite des sondages d'après une enquête d'opinion de l'IFOP consultée par La Dépêche au début du mois de mars. Elle est donc logiquement la cible des attaques de ses opposants, qui veulent récupérer son siège à l'été 2021.

Les Républicains : Aurélien Pradié

Le député LR du Lot veut prendre la place de Carole Delga. Également secrétaire général des républicains, son résultat risque d'être interprété comme un test de sa capacité à rassembler les électeurs de droite. Sa campagne n'aura pas démarré sur une note particulièrement positive, puisqu'il aurait été victime d'insultes de la part du candidat RN Jean-Paul Garraud. Ce dernier a réfuté les accusations, pourtant confirmées par un journaliste, Laurent Dubois de France 3, présent lors de l'altercation.

L'engagement politique, c'est une affaire de courage, le courage de ses convictions. C'est le chemin du rassemblement et une affaire de clarté. Mes racines, elles sont puisées au plus profond de l’Occitanie. J'irai vous rencontrer chacune et chacun d'entre vous ! #PradiéOccitanie pic.twitter.com/xrrcobGVfb — Aurélien Pradié (@AurelienPradie) March 13, 2021

Rassemblement national : Jean-Paul Garraud

L'histoire citée plus tôt avec Aurélien Pradié n'est pas la meilleure publicité possible pour un candidat qui fait office de deuxième force politique dans cette élection selon le sondage consulté par La Dépêche. Il serait ainsi donné à 26% des intentions de votes contre 28% pour sa rivale socialiste. Il faut dire que la région a régulièrement souri aux candidats d'extrême droite, puisque Robert Ménard ou encore Louis Aliot y ont été vainqueurs lors des dernières municipales, respectivement à Béziers et Perpignan.

Cette élection est un duel entre @CaroleDelga et moi. Nous jouons pour gagner, les autres pour se placer. La majorité actuelle est de circonstance avec des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, notamment sur la LGV. Je veux une majorité cohérente pour porter des projets. — Jean-Paul GARRAUD (@JPGarraud) March 13, 2021

La France insoumise : Myriam Martin et Manuel Bompard

Un duo qui mènera les espoirs de la France Insoumise. Myriam Martin et Manuel Bompard sont tous deux chefs de file pour la prochaine élection. Le parti n'a pas encore décidé qui sera la tête de liste effective. Un choix qui devrait être fait «dans un second temps» a expliqué Manuel Bompard dans une interview à actu.fr. Comme l'explique le média en question, des discussions ont eu lieu pour une alliance avec Europe Ecologie - Les Verts, mais celles-ci n'ont pas été fructueuses. Une alliance de gauche pour le premier tour ne semble donc pas envisageable à l'heure actuelle.

Europe Ecologie-Les Verts : Antoine Maurice

Après le grand succès des élections municipales en 2020, le camp écologiste veut à nouveau frapper fort. Conseiller municipal à Toulouse depuis 2008, c'est Antoine Maurice qui mènera Europe Ecologie - Les Verts cette fois-ci. Celui-ci n'était pas passé loin de gagner la mairie toulousaine face à Jean-Luc Moudenc en 2020, échouant au deuxième tour avec 48,02% des voix.

Soutenu par La République en marche : Vincent Terrail-Novès

Une «candidature en homme libre et indépendant». Vincent Terrail-Novès, ancien membre du parti Les Républicains, se présente sans étiquette à l'occasion de cette élection régionale en Occitanie. Pour autant, le parti présidentiel LREM a décidé de lui accorder son soutien pour récompenser une «démarche de large rassemblement qui va au-delà de la majorité présidentielle et de dépassement des clivages partisans», a expliqué le secrétaire général Stanislas Guerini.