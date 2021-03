Corbeil-Essonnes : le maire positif au Covid-19, l'opposition dénonce son «irresponsabilité»

Le maire divers-gauche de Corbeil-Essonnes, ainsi qu'une vingtaine d'élus et d'agents de la ville, ont soit été testés positifs au Covid-19, soit cas contact. L'opposition dénonce l'irresponsabilité de l'édile.

Elle lui reproche d'avoir organisé des manifestations publiques alors qu'il était déjà cas contact, comme le souligne Le Parisien. Mettant de fait de nombreux administrés en danger sans le savoir. Jean-François Bayle, élu du groupe Républicain Energie et Proximité, n'y va pas de main morte. Il dénonce un «cluster au 4e étage du centre administratif de Corbeil-Essonnes avec plus de 16 cas de Covid répertoriés dont le maire, son directeur de cabinet, ses collaborateurs, ses assistantes, ses chargés de mission et une partie des élus».

L'opposition dans son ensemble évoque un rassemblement le 20 mars dernier lors duquel Bruno Piriou, le maire, aurait fait un discours micro en main et masque sous le menton. Et les accusations ont même fait l'objet de courriers directement adressés au préfet de l'Essonne.

«4.298.395 irresponsables en France»

Depuis testé positif au coronavirus, l'édile s'est dit scandalisé par les déclarations de ses collègues du conseil municipal. «J'ai reçu de nombreux coups de fil, y compris de membres de l'opposition, pour me souhaiter un prompt rétablissement. Ces gesticulations sont de l'opposition de caniveau.»

Et les relations entre les différents groupes politiques ne vont certainement pas s'apaiser avec le texte publié par Bruno Piriou sur les réseaux sociaux : «Je tiens par ce post à remercier l'élu d'opposition Jean-François Bayle qui vient de nous apprendre qu'il y a 4.298.395 irresponsables en France touchés par la Covid et 14 678 nouveaux cas chaque jour. Avec une telle hauteur de vue en politique, je lui suggère de prendre conseil auprès d'une autruche, de creuser un trou et de mettre la tête dedans pour lui donner une vision plus élargie du monde.»