Mosquée de Strasbourg : EELV veut porter plainte contre Gérald Darmanin et Marlène Schiappa

Au Conseil fédéral d'Europe écologie Les Verts (EELV), samedi 27 mars, Julien Bayou, secrétaire national du parti, a annoncé qu'une plainte pour diffamation serait déposée «dans le courant de la semaine prochaine». Elle vise Marlène Schiappa et Gérald Darmanin, qui se sont opposés à une possible subvention de la mairie écologiste de Strasbourg pour la construction d'une mosquée.

Dans son discours, Julien Bayou est revenu sur les récents propos tenus par le ministre de l'Intérieur et sa ministre déléguée, jugés diffamatoires par le parti écologiste. Mercredi 24 mars, Gérald Darmanin estimait que «cette collectivité (la mairie de Strasbourg, NDLR) n'aurait pas dû financer une ingérence étrangère sur notre sol». Marlène Schiappa déclarait quant à elle que les écologistes «flirtent de plus en plus dangereusement avec les thèses de l'islamisme radical».

« EELV va déposer plainte pour diffamation contre Marlène Schiappa et Gérald Darmanin. Nous avons pris la décision hier soir et la plainte sera déposée dans le courant de la semaine prochaine. »https://t.co/3waBe5zZsi — EELV (@EELV) March 27, 2021

Tous deux désapprouvaient ainsi le vote du conseil municipal de Strasbourg qui, lundi 22 mars, était en faveur du «principe d'une subvention» de 2,5 millions d'euros pour la construction de la mosquée Eyyub Sultan. Gérald Darmanin et Marlène Schiappa affirment que l'association turque porteuse du projet, la Confédération islamique Millî Görüs (CIMG), défend un «islam politique». Elle a notamment refusé de signer la Charte des principes pour l'Islam de France en janvier.

Mais Julien Bayou avance que Jeanne Barseghian, la maire de Strasbourg, n'a jamais été alertée par le gouvernement d'une quelconque dangerosité de la CIMG. Il évoque des «ministres qui usent et abusent des moyens de la puissance publique pour salir leurs adversaires politiques» et lance : «si cette association est dangereuse, qu'il (Gérald Darmanin, NDLR) la ferme».

Du côté de l'opposition strasbourgeoise, l'annonce de cette plainte pour diffamation n'est pas bien accueillie par tous. Alain Fontanel (LREM) a notamment déploré une décision «incompréhensible» et «irresponsable» qui va selon lui à l'encontre d'une «sortie de crise» et d'un «apaisement».