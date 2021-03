Renaud Muselier propose de transformer les gymnases des lycées de PACA en centres de vaccination

Le président du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur veut que les injections de sérums contre le Covid-19 puissent être effectuées dans les établissements scolaires, pendant les vacances de printemps.

L’élu LR a identifié 150 salles polyvalentes et salles de sports réparties dans les lycées des six départements que compte la région PACA : le Vaucluse, le Var, les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes Maritimes (soumises au confinement).Il propose de profiter des vacances de Pâques (du 26 avril au 9 mai) pour transformer les établissements scolaires en vaccinodromes.

L’annonce fait écho à l'appel du président de la République Emmanuel Macron de mener «la bataille matin, midi et soir» afin d'accélérer la vaccination en France. En outre, le président de Région compte faire appel à une «réserve exceptionnelle» composée de 5.000 soignants à la retraite et des 10.000 étudiants infirmiers de Paca tout en lançant six «vaccinobus» sur les routes, dans les jours qui viennent pour permettre aux habitants des villages isolés de recevoir leur injection.

512.000 personnes vaccinées

Dans toute la Région, ce sont 512.000 personnes ont reçu une première injection. Cela représente 10% de la population de Provence-Alpes-Côte d’Azur (5 millions d’habitants). Au plan sanitaire, «depuis plusieurs semaines, la circulation virale du Covid-19 ne faiblit pas et se maintient à un niveau très élevé», selon la l'Agence régionale de Santé (ARS PACA).

Jeudi, 1.420 malades étaient toujours hospitalisées dont 503 en réanimation. Le taux d’incidence est toujours de 352 cas pour 100.000 habitants au niveau régional (412 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes). Au cours des dernières 24 heures, 20 malades du Covid-19 sont morts en PACA (dont 6 dans les Alpes-Maritimes).