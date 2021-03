Voici les raisons pour lesquelles les Français votent pour le Rassemblement national

Glisser un bulletin RN dans une urne reste un vote de rejet. C'est la conclusion d'un sondage Ifop-Fiducial paru ce dimanche, explorant les raisons des Français qui votent pour le Rassemblement national.

Parmi les 35 % des personnes interrogées affirmant avoir déjà voté en faveur du RN, dont 23 % plusieurs fois, elles sont 29 % à expliquer avoir souhaité «exprimer (leur) mécontentement à l'égard des autres partis politiques», selon ce sondage pour le Journal du dimanche et Sud Radio.

Ce motif numéro 1 arrive loin devant le fait de «partager le constat que ce parti fait sur l'état de la France» (16 %), l'adhésion «aux idées et aux solutions sur l'immigration que ce parti propose» (14 %) et l'idée selon laquelle «le RN est le parti qui se soucie le plus des problèmes des gens comme (eux)» (12 %). La personnalité de la présidente du parti, Marine Le Pen, n'a été citée que par 3 % des 1.045 sondés.

Le programme du RN séduit les électeurs

Interrogées plus précisément sur l'élément qui les attirait le plus chez le RN, ses électeurs interrogés ont été une majorité à citer son programme (43 %). Les valeurs du parti d'extrême droite arrivent en deuxième position (28 %). Plus d'un électeur lepéniste sur cinq (21 %) a admis ne pas savoir pourquoi il votait RN (+ 3 points par rapport à 2017). Et seuls 8 % ont mentionné la personnalité de Marine Le Pen, qui reste malgré tout la personne qui incarne le mieux le RN (80 % d'opinions positives) selon l'ensemble des Français, devant Marion Maréchal-Le Pen (74 %), pourtant officiellement en retrait de la vie politique.

Ainsi, 65 % des personnes ayant déjà voté pour le RN le font par rejet des autres partis. Une tendance qui s'accroît depuis 2017 (+ 5 points). A l'inverse, elles sont 35 % à affirmer qu'il s'agit d'un vote d'adhésion.