Sur la Côte d’Azur, les employés de Carrefour menacent de débrayer

Le personnel de plusieurs hypermarchés du groupe de grande distribution dans les Alpes-Maritimes est appelé à cesser le travail, à l’initiative de la CFDT, le samedi 3 avril, lors du week-end de Pâques. Les salariés de Carrefour Nice Lingostière, Nice TNL et d'Antibes exigent une rémunération décente, dans un contexte sanitaire qui demeure tendu.

Les employés des grandes surfaces travaillent sans relâche depuis l’épidémie de Covid-19. Un engagement qui avait d’ailleurs été gratifié d’une prime exceptionnelle de 1000 euros (« Prime Macron »). Mais un an après le début de la crise, le moral est en berne. C’est notamment le cas chez Carrefour où la CFDT appelle à un mouvement national dans toutes les sociétés du groupe le 3 avril prochain à l’occasion de Pâques.

Une grève pour l’amélioration des conditions de travail

Dans les Alpes-Maritimes, Josiane De Barros, caissière depuis trente ans, porte les revendications des salariés. « Pendant la première vague, on sentait une véritable chape de plomb, confie-t-elle. Les employés avaient très peur d’attraper le virus. Au fil des mois, ils ont relâché leur attention. Mais la crainte de tomber malade est toujours aussi élevé ». Ces employés, dont les revenus ne dépassent que rarement les 1200 euros nets sur treize mois et demi, se demandent si une prime similaire à celle obtenue l’an dernier sera reconduite en 2021.

« Dans le contexte sanitaire actuel, étant en première ligne, les salariés exigent une rémunération à la hauteur de conditions de travail décentes, refusant de servir de variables d'ajustement à des repreneurs et une stratégie bien hasardeuse », plaide la syndicaliste.

« Nous refusons le confinement social »

D’autant que le Groupe Carrefour a réussi à tirer son épingle du jeu. « Monsieur Alexandre Bompard, le PDG, a versé 400 millions d’euros de cash aux actionnaires pour l’exercice 2021, assure Josiane De Barros. Aussi, l’annonce d’un nouveau plan d’économie de 2 milliards d’euros passe mal parmi le personnel ».

Des économies réalisées grâce à une réorganisation des magasins qui se traduit par une redistribution des cartes au sein des personnels avec des responsables de rayons désormais cantonnés au rôle de « simples remplisseurs d’étals ».

« C’est déshumanisant, souligne la syndicaliste. On retire leur savoir-faire aux salariés pour les cantonner à des tâches répétitives qui auront inévitablement un impact délétère sur leur santé physique et mental. Nous refusons le confinement social imposé par les seuls choix économiques de Carrefour et de ses actionnaires », affirme t-elle.