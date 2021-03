Covid-19 : 100.000 contrôles ce week-end, encore plus à venir pour Pâques

La désormais traditionnelle conférence de presse sur les résultats de l’action du ministère de l’Intérieur s’est tenue ce mardi, à Paris. Dans un contexte marqué par les restrictions dues au Covid-19, et alors que la période est habituellement propice aux déplacements, Gérald Darmanin a indiqué que 100.000 contrôles avaient eu lieu ce week-end, et qu’ils seront encore plus nombreux pour Pâques.

Sur l’ensemble de ces contrôles, 17.000 procès-verbaux ont été dressés. Les péages, les gares et les aéroports sont particulièrement surveillés. Le ministre a également indiqué que depuis le 15 décembre, 5,2 millions de vérifications ont été effectuées, dont 532.000 ont débouché sur l’établissement d’un PV (480.000 concernent des déplacements interdits).

Lors de la conférence de presse, Gérald Darmanin a également été interrogé sur la polémique concernant la subvention accordée par la mairie EELV de Strasbourg pour la grande mosquée. Il a estimé que «nous devons arrêter la naïveté collective et nous devons le faire partout». Il a cependant écarté une dissolution de Milî Görüs, qui gère la construction de l’édifice, malgré la demande de certains. Il a préféré appeler à ce que les subventions versées à cette association arrêtent de l’être. «Nous aurons déjà fait un grand pas», a-t-il conclu.

La lutte contre les associations prônant un islam radical et une idéologie séparatiste a d’ailleurs été abordée en chiffres, avec l’action des CLIR (Cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire). En février, 41 établissements ont été fermés (533 depuis novembre), sur 793 contrôles. Depuis le début de l’action des CLIR (fin d’année dernière), les redressements des structures déviantes qui bénéficiaient de subventions publiques ont permis de récupérer 42,9 millions d’euros.

Près d'une tonne de cocaïne saisie

Concernant la lutte contre le trafic de drogue, priorité annoncée du ministère de l’Intérieur, 6,3 tonnes de cannabis et 990.000 kilos de cocaïne ont été saisis en février. Des opérations ont particulièrement été menées contre les «go fast», ces voitures roulant très vite depuis les Pays-Bas ou le Maroc (via l’Espagne), avec 2 tonnes de cannabis et 46 kilos d’héroïne interceptés. Par ailleurs, les interventions contre des points de deal ont été multipliées par trois le mois dernier, pour atteindre le chiffre de 1.067 depuis janvier.

Marlène Schiappa a de son côté abordé les violences conjugales et intrafamiliales, avec 2.696 signalements effectués sur la plate-forme arretonslesviolences.gouv.fr depuis le début de l’année. Dans 20% des cas, ces sont des mineurs qui ont contacté les autorités, qu’ils soient victimes ou témoins. Plus de 1.800 ont débouché sur une prise de rendez-vous en commissariat ou avec une association, permettant le cas échéant d’entraîner une intervention des forces de l’ordre.

La secrétaire d’Etat a par ailleurs parlé du harcèlement de rue, fléau toujours bien présent malgré les couvre-feux. Près de 3.000 infractions ont été constatées depuis le vote de la loi en juillet 2018, dont 162 en février (contre 99 il y a un an).