Edouard Philippe de retour sur le devant de la scène politique ?

Edouard Philippe sera-t-il candidat en 2022 ? Même si rien n'est acté, le monde politique s'interroge. L'ancien Premier ministre opère depuis peu un retour remarqué.

D'abord par un livre : «Impressions et lignes claires». Dans cet essai, qui paraîtra le 7 avril aux éditions JC Lattès, Edouard Philippe aborde ses trois années de chef du gouvernement. Il «revient sur des événements qu'il a traversés, comme les gilets jaunes, le Covid ou Notre-Dame-des-Landes, pour tirer des enseignements sur notre démocratie et la façon de décider», explique au Parisien Gilles Boyer, député européen et co-auteur de l'ouvrage.

Neuf mois après avoir été évincé de Matignon, l'actuel maire du Havre (Seine-Maritime) semble donc décidé à dresser le bilan. Et à le faire partager.

Tournée des médias...

Le livre d'Edouard Philippe est au centre de l'attention médiatique. Le Point, le 20H de France2, Quotidien, Elle... L'ex Premier-ministre accorde des entretiens et répond favorablement aux invitations des plateaux de télé.

Mais en ce qui concerne les dédicaces, celles-ci sont remises à plus tard. A cause de la pandémie de Covid-19, Edouard Philippe devra faire une croix sur son tour de France des librairies... Et sur la popularité qu'il aurait pu lui apporter.

Car le maire du Havre soigne son image. A 50 ans, il la personnalité politique préférée des Français. Selon un sondage Elabe pour les Echos et Radio Classique, réalisé en août 2020, 57% des personnes interrogées ont une opinion positive de lui. Des résultats confirmés par Odoxa et Ipsos.

... Et des mairies

Soutien de la population, forte présence médiatique... Pour qu'Edouard Philippe devienne un candidat crédible à la présidentielle de 2022, il ne lui manque plus qu'un appui politique. Ce qu'il paraît cultiver depuis quelques mois.

Il peut d'abord compter sur ses alliés des Républicains : Jean-François Copé, le maire de Meaux, et Arnaud Robinet, maire de Reims. Mais le juppéiste entretient ses relations. Il a récemment reçu la visite de la maire de Paris Anne Hidalgo, et s'est déplacé à Toulon pour échanger avec le maire Hubert Falco.

Edouard Philippe a aussi dîné avec Bernard Cazeneuve, son prédécesseur à Matignon, et avec Emmanuel Macron lui-même. L'entrevue entre le chef de l'Etat et l'ancien Premier ministre a été révélée le 9 mars par le Journal du Dimanche. Les deux hommes n'avaient pas vraiment gardé contact après le départ d'Edouard Philippe, selon leur entourage.

Présidentiable ou pas ?

Ces manoeuvres n'ont pas laissé indifférent. Si Edouard Philippe assurait en septembre à Angers que «le temps des aventures personnelles n'était pas venu», beaucoup le voient comme un potentiel rival d'Emmanuel Macron.

«Edouard Philippe, c'est le suppléant d'Emmanuel Macron s'il s'effondre», affirme Damien Abad, président du groupe LR à l'Assemblée nationale au quotidien Le Monde.

Certains, pourtant, n'y croient pas. «L'hypothèse Philippe n'existe pas», a tranché Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, auprès du Parisien. Même son de cloche chez Richard Ferrand. Le président de l'Assemblée nationale a confié au Monde «n'avoir aucun doute» : «Il sera aux côtés du président s'il brigue sa réélection.»

Le mystère reste entier, et Edouard Philippe l'entretient. Lors d'une émission sur RMC, l'ex Premier ministre a créé le suspens en déclarant que 2022 serait une année importante... pour le club de football du Havre.