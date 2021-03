Le train sera gratuit pour les policiers à partir de 2022

Le train sera gratuit pour les policiers dès le 1er janvier 2022, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un déplacement à Thionville (Moselle).

Trains, TGV et Intercités sont concernés. Mais la mesure ne s'applique pour l'instant qu'aux trajets entre le domicile et le lieu de travail. Des négociations entre les syndicats et la SNCF sont en cours pour étendre cette décision à d'autres déplacements.

Les forces de l'ordre demandaient depuis longtemps la gratuité du train. Leur souhait a été exaucé. Gérald Darmanin a insisté sur le besoin de mobilité des policiers, et sur leur droit à retrouver leurs proches.

Allongement de la formation des policiers

Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé à Thionville ce 29 mars dans le cadre du Beauvau de la Sécurité. Il a annoncé un renfort des effectifs de police dans la zone, rapporte Le Républicain lorrain.

Il s'est aussi dit favorable à un rallongement de la formation initiale des policiers. Après les attentats de 2015, François Hollande l'avait raccourcie. Elle était donc passée d'un an à six à dix mois. «Sur la formation initiale, la réduction des études a été une mauvaise idée», a indiqué Gérald Darmanin. «Il faut qu'on rallonge.»