Nantes : des jeunes escaladent un immeuble pour sauver un bébé d’un incendie

Un sauvetage spontané et héroïque. Des dizaines de jeunes d'un quartier de Nantes (Loire-Atlantique) se sont mobilisés, ce dimanche 28 mars, pour secourir un couple et son bébé âgé de 6 mois pris au piège dans un incendie.

Le sinistre s'est déclaré aux alentours de 14h au troisième étage d'un immeuble situé dans le quartier Bottière.

Alertés par les cris de la famille en détresse, une «trentaine» de jeunes se sont réunis devant le logement en proie aux flammes, rapporte Ouest-France. Certains d’entre eux ont alors rapidement déposé des matelas au bas de l’immeuble pour amortir la chute du nourrisson.

ils ont escaladé la façade de l'immeuble

«On a compris qu’il y avait le feu et que des gens étaient en danger. C’était sérieux. On y est allé sans réfléchir. On s’est rassemblé trop vite. Il fallait voir ça ! Au troisième étage, on a vu les parents tenir le bébé par la fenêtre pour le protéger des fumées. Direct, on s’est organisé et on est allé chercher des matelas», a raconté l’un des jeunes héros, âgé de 25 ans.

Pour sauver les parents, les jeunes ont ensuite escaladé la façade de l’immeuble en formant une chaîne humaine, comme en témoignent les images ci-dessous, largement relayées sur les réseaux sociaux.

«J’ai pris mon courage à deux mains, mais je n’étais pas le seul. On a vu qu’ils suffoquaient à l’intérieur. Alors, on s’y est mis à plusieurs pour grimper (sur la façade, ndlr) et on a fait une sorte de courte échelle pour faire descendre la mère et le père», a raconté le jeune habitant.

«On est solidaire, c’est normal»

L’enfant a été transporté aux urgences pédiatriques, précise le quotidien régional, mais ses jours ne sont plus en danger. Quant aux parents, ils ont également été pris en charge à l’hôpital mais ne présentaient que de légères blessures.

«C’était peut-être risqué, oui, mais j’ai l’impression que ce qu’on a fait, c’était normal (…) J’ai juste l’impression d’avoir rendu service. C’est tout. La Bottière, c’est le quartier. C’est une famille. On est solidaire, c’est normal», a confié un autre jeune du quartier.

Au total, une soixantaine de pompiers ont été dépêchés sur place pour maîtriser le feu. Des relogements pour les victimes ont rapidement été mis en place.