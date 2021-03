Discours d'Emmanuel Macron à 20h : retour sur les six précédentes interventions solennelles du président depuis le début de la pandémie

Elles ont rythmé l'année 2020 et toute la crise sanitaire. Depuis douze mois, Emmanuel Macron a eu recours aux allocutions présidentielles à 6 reprises pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus et les mesures appliquées par le gouvernement afin d'y faire face. Ce 31 mars, il prend la parole une septième fois.

12 mars 2020

Alors que la France connaissait le début de sa première vague, comme de nombreux pays européens et mondiaux, Emmanuel Macron prend la parole quelques jours après une première batterie de mesures annoncées par Edouard Philippe. La principale mesure annoncée ce soir-là concerne les établissements scolaires, avec la fermeture des crèches, écoles, lycées et universités. Des mesures de chômage partiel étaient également mises en place pour «sauver des vies quoi qu'il en coûte».

16 mars 2020

Le ton martial et le visage grave, Emmanuel Macron s'est exprimé pour afficher une forme de colère face aux Français qui ne respectaient pas les mesures de distanciation sociales, «comme si la vie n'avait pas changé». De manière à faire entendre l'urgence de la situation, il répète alors : «nous sommes en guerre» à plusieurs reprises. Un confinement strict est alors annoncé pour le lendemain, ainsi que le report du 2e tour des municipales ou encore la fermeture des frontières de l'espace Schengen.

«J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits», a déclaré Emmanuel Macron #coronavirus pic.twitter.com/1uVNBcHRrx — CNEWS (@CNEWS) March 16, 2020

13 avril 2020

Près d'un mois après le début de ce premier confinement, Emmanuel Macron annonce aux Français la prolongation des mesures jusqu'au 11 mai. L'épidémie était encore très importante, mais commençait à «marquer le pas» d'après les mots du président. De quoi dresser les premiers contours d'un déconfinement, avec notamment la réouverture des écoles et la promesse de tests systématiques en cas de symptômes.

«Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens », déclare le président de la République Emmanuel Macron pic.twitter.com/qRyplCdDLc — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

14 juin 2020

Après une interview pour expliquer l'allègement des mesures au début du mois de mai, Emmanuel Macron a de nouveau opté pour l'allocution pour annoncer une nouvelle phase du déconfinement. Le chef de l'Etat a notamment autorisé l'ouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France puisque toute la France métropolitaine était désormais en «zone verte». Le second tour des municipales, quant à lui, est officiellement programmé au 28 juin.

Emmanuel Macron, Président de la République : « Dès demain, tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de la Guyane, où le virus circule encore activement, passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte » pic.twitter.com/324uvhScuw — CNEWS (@CNEWS) June 14, 2020

28 octobre 2020

Après un été où les Français ont pu retrouver un semblant de normalité, le mois d'octobre a été marqué par un retour en force du nombre de cas et d'admissions de patients en réanimation. Le 28 octobre, Emmanuel Macron annonce le retour d'un confinement strict pour 4 semaines. Pour autant, à l'inverse de mars 2020, les écoles et les Ehpad restent ouverts, et de nombreux secteurs d'activité ont pu continuer à fonctionner.

24 novembre 2020

Comme promis, un mois après l'entrée en vigueur du confinement, le président s'est de nouveau adressé aux Français, notamment pour annoncer un assouplissement des mesures. Parmi celles-ci, l'on retrouve un élargissement du rayon de déplacement autour du domicile, ou encore la réouverture des petits commerces. Face aux questions relatives à la vaccination, le président a promis que celle-ci ne serait pas obligatoire, et que les premières doses allaient être injectées fin décembre.