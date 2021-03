Coronavirus : des produits de première nécessité pour 50.000 enfants de familles fragilisées

Pour aider les tout-petits dont les parents sont fragilisés par la crise sanitaire, le secrétariat d'Etat à l'Enfance a annoncé, mercredi 31 mars, une distribution de couches, lait, petits-pots et autres produits de première nécessité d'ici l'été. Baptisée «Urgence premiers pas», cette initiative bénéficiera à 50.000 enfants français.

L'opération est menée par la fondation Break poverty et l'Agence du don en nature, avec le partenariat financier du secrétariat d'Etat. Dans un communiqué, ce dernier indique qu'elle s'adresse «à des enfants âgés de 0 à 3 ans en situation de fragilité».

#UrgencePremiersPas | La situation des tout-petits confrontés à la précarité est de plus en plus préoccupante





Lait, couches et petits-pots : des produits de première nécessité seront distribués d’ici l’été, partout en France, à 50 000 enfants de 0-3 ans en situation de fragilité https://t.co/zp1UGoikz5 — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) March 31, 2021

Plus de 1.000 structures d'aide aux plus démunis seront chargées de la distribution des produits aux familles. Ces dernières se verront attribuer un kit composé de trois paquets de couches, un liniment et un paquet de lingettes, un flacon de savon pour le bain, trois boîtes de lait en poudre et 60 petits-pots.

Un appel aux dons est lancé aux entreprises et aux particuliers afin de rassembler ces produits pour les distribuer à 50.000 bébés d'ici cet été. Break poverty souligne le caractère urgent de l'initiative face à la situation de précarité de certaines familles. Une étude menée par la fondation révèle ainsi qu'un parent défavorisé sur trois se dit contraint de diluer le lait infantile plus que d'ordinaire pour faire durer les boîtes plus longtemps.

Les chiffres de l'aide alimentaire, en forte hausse depuis le début de la pandémie, vont malheureusement dans le même sens. En février, plus de 2 millions de Français y ont eu recours, dont la moitié depuis moins d'un an. Par ailleurs, selon des estimations, les parents de plus de 100.000 nouveaux bébés dépendent d'une aide caritative pour subvenir à leurs besoin essentiels.

Le secrétariat d'Etat à l'Enfance s'alarme des «conséquences importantes» de la crise «sur le bien-être des enfants». L'objectif de l'opération «Urgence premiers pas» est notamment d'éviter «un stress démultiplié», lié au manque de produits de première nécessité, qui serait mauvais pour la «construction neuro-développementale, émotionnelle, affective, cognitive et relationnelle du bébé».