Côte d’Azur : ces bars qui tolèrent les apéros malgré les restrictions

Avec le retour des beaux jours, il est de plus en plus difficile pour beaucoup de résister à l’appel d’une boisson fraîche entre amis au soleil. Des groupes se forment régulièrement devant certains bars ou restaurants qui ferment les yeux, tandis que les contrôles de police se font rare.

Une cigarette, une bière ou un café… le masque sous le menton et une distanciation à géométrie variable. Depuis quelques jours, ces scènes gagnent du terrain dans plusieurs villes de la Côte d'azur. Après plus de six mois de fermeture des bars et des restaurants dans le cadre de l’État d’urgence sanitaire, la population supporte de moins en moins bien le manque de convivialité. Inévitablement, certains se relâchent et ne parviennent pas à résister à l’appel d’un apéro entre amis, debout devant les bars qui pratiquent toujours la vente de boissons à emporter, que ce soit en bord de mer, ou dans les centres villes. Le tout avec la bienveillance des gérants des débits de boissons qui ont renoncé à faire la police tandis que les contrôles se font rare.

«Retrouver la vie d’avant»

«Nous ne faisons rien de mal, explique Raoul, un client de 35 ans. Les gens n’en peuvent plus de toutes ces restrictions. Ils ont besoin de relâcher la pression et retrouver leur vie d’avant». Dans les Alpes-Maritimes, toujours soumises à un confinement local et à la fermeture des commerces «non-essentiels», l’épidémie de Covid-19 reste virulente. Mardi, le taux d’incidence était toujours de 470 cas pour 100.000 habitants. Dans les services de réanimation, 127 personnes sont toujours hospitalisées dans un état critique.

Six malades du Covid-19 sont morts au cours des dernières 24 heures.